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Güncel

Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 9'uncu gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürüyor.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 13:46 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 13:46
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Olay, 9 gün önce Ovacık karayolu Anafatma mevki’inde Munzur Çayı’nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı’na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.

Kayıp uzman çavuşu arama çalışmalarına Ankara, Diyarbakır ve Van’dan gelen JAK ve SAK ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, TSK tarafından gönderilen tim, Elazığ ve Rize’den gelen dalgıç polisler, emniyet ve jandarmanın yanı sıra AFAD ve gönüllüleri katılıyor.Munzur Çayı’nda JAK ve SAK tarafından belirlenen noktalarda aramalar yapılırken Uzunçayır Baraj Gölü’nde ise su altı görüntüleme cihazı ve botlarla arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Vali Tuncay Sonel koordinesinde yapılan çalışmaları Uzman Çavuş Güneş’in, Eşi Gülnur Ortakçı Güneş, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş’le birlikte yakınları da takip ediyor.

Öte yandan Uzman Çavuş Güneş’in 2008 yılında Şırnak’ta teröristlerle girdiği çatışmada yaralandığı öğrenildi. Güneş’in 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişimi sırasında da darbecilerle çatıştığı ve yaralandığı 3 ay GATA’da tedavi gördüğü ardından görevine döndüğü belirtildi.Elazığ depreminde de arama kurtarma çalışmalarında yer alıp enkazdan 16 kişinin çıkarılmasında yer alan Güneş’in, geçmişte de bir çok operasyona katıldığı öğrenildi.

Dalgalar mendireği aştı

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