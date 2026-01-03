ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." ifadelerini kullandı.

Trump, operasyonu muhteşem olarak niteledi. Operasyona katılan askerlere teşekkür etti.

"ULUSLARARASI HUKUK AYAKLAR ALTINA ALINDI"

Hukukçu-Akademisyen Prof. Dr. Selami Kuran, ABD'nin Venezuela'yı vurmasını 24 TV'de değerlendirdi.

ABD'nin saldırılarını uluslararası hukuk açısında değerlendiren Prof. Dr. Kuran "Bu saldırlar uluslararası hukukun en ağır ihlalidir. Uluslararası hukukun ayaklar altına alındığı bir operasyonla karşı karşıyayız. Uluslararası hukukun çok iyi veya kötü işlediği dönemlerden geçiyoruz. 2. Dünya Harbinden sonra kurulan Birlemiş Milletler (BM) çerçevesinde konvasyonel bir sözleşme var. Bu sözleşmenin 2. Maddesinde devletlerin eşit egemenliğine, toprak bütünlüğünden bahsediliyor. Diğer bir husus devletlerin iç işlerine karışmama ilkesi bulunuyor." dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya yönelik tehditlerine değinen Kuran açıklamasının devamında "Burada ABD'nin sürpriz olmayan bir tehdidi söz konusuydu. Trump'ın tehdit ettiği durum söz konusuydu. Venezuela dediğim gibi iç siyasi dengeler, Maduro'nun kişiliği konuların hiç girmiyorum. Egemen ve bağımsız bir devletin başkentine doğruda hava saldırısıyla karşı karşıya kalması, devlet başkanlarının dokunulmazlığı ilkesini de ihlal ederek, devlet ve eşinin derdest ederek cezalandırma ve yargılama yetkisine sahip olduğunu düşünen bir devlet aklıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ABD'den Venezuela'ya saldırı! Trump: Maduro ve eşi yakalandı

Trump Türkiye saati ile 19'da Florida'da konuya ilişkin basın toplantısı da düzenleyecek.

ABD basını, Maduro'nun ABD ordusunun seçkin özel görev birimi olan "Delta Force" tarafından yakalandığını yazdı.

Venezuela Başkan yardımcısı Delsi Rodrigez ise Maduro ve eşinin nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Rodrigez, hayatta olduklarına dair kanıt istediklerini söyledi.

Venezuela'da OHAL ilan edildi

Trump'tan önce ilk açıklama Venezuela hükümetinden gelmişti. Saldırılardan dolayı ABD'ye tepki gösterilmişti. Venezuela, "ABD'nin askeri saldırılarını reddediyoruz. Saldırıların nedeni Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD bu kaynakları ele geçirmede başarılı olamayacak' ifadesi kullanılmıştı. Halk, sokağa davet edilmişti. ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırıları gece yarısı başlamıştı. Başkent Karakas'ın birçok noktasında şiddetli patlamalar meydana geldi.

Venezuela'dan uluslararası hukuk ihlali vurgusu En az 7 patlama sesi duyuldu. Alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Bölgeden dumanlar yükseldi. Askeri tesis ve petrol rafinerileri hedef alındı. Bazı noktalar elektriksiz kaldı. ABD helikopterlerinden açılan ateş cep telefonu kameralarına yansıdı.

Saldırılar Karakas'la da sınırlı kalmadı. Miranda eyaletinde de bir havaalanının çevresi vuruldu. Şiddetli bir patlama da burada yaşandı. Hava savunma sisteminin vurulduğu düşünülüyor. Ülkede kaos var. Binlerce kişi araçlarına binerek bölgeden gitmeye çalıştı. Öte yandan başkanlık sarayının etrafında zırhlı araçlar da sokaklara çıktı. Trump, Maduro yönetimine yönelik baskıyı artırmıştı. Eylül ayında da Venezuela kıyısındaki bir liman tesisi İHA ile vurulmuştu. Bu, Venezuela topraklarına yapılan bilinen ilk doğrudan saldırı olmuştu. Ttrump birçok kez Venezuela ile savaşabilecekleri sinyalini de vermişti. Kolombiya ve İran'dan ABD'ye sert tepki gelmişti.

