11 Ağustos 2025 Pazartesi
Güncel

Uzman isim, Balıkesir depreminden sonra uyardı: Artçı şoklar Gelenbe fay hattını tetikliyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şokların Gelenbe fayının da tetiklendiğini gösterdiğini belirtti.

11 Ağustos 2025 Pazartesi 12:02
Uzman isim, Balıkesir depreminden sonra uyardı: Artçı şoklar Gelenbe fay hattını tetikliyor
Sözbilir, yaptığı açıklamada, Sındırgı depremindeki ana şoktan sonra 4,8 büyüklüğünü bulan 100'ün üzerinde artçı şokların yaşandığını kaydetti.

Artçı şoklar hakkında farklılıkların dikkat çekici olduğunu dile getiren Sözbilir, şunları ifade etti:

"Bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü, ana şoktan farklı çıkıyor. Depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra, doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir.

"GELENBE FAY HATTI TETİKLENİYOR"

Yani bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav fay zonundaki fayların yanı sıra Gelenbe fayı adı verilen kuzey-güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Gelenbe fayı da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde."

  • Deprem Araştırma Merkezi
  • Artçı Şoklar
  • Gelenbe Fayı

