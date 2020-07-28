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Uzmanı uyardı: Kurban Bayramı'nda da güne sağlıklı bir kahvaltı ile başlanmalı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü diyetisyenlerinden Zehra Kelat, Kurban Bayramı'nda da kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.Kahvaltıda, peynir, zeytin, yumurtanın yanında kurutulmuş meyve, ceviz ve özellikle yeşillik olması gerektiğini anlatan Kelat, Kurban Bayramı'nda et tüketimine öğlen başlanmasını tavsiye etti.

AA28 Temmuz 2020 Salı 13:13 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 13:13
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Kelat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlamak gerektiğini hatırlatarak, ''Bayramda, alışkanlıktan kurban etini bekliyoruz ve kahvaltıyı aksatıyoruz. Böyle olmamalı çünkü sağlıklı bir kahvaltı günü geçirebilmemiz için çok önemli.'' dedi.

Kahvaltıda, peynir, zeytin, yumurtanın yanında kurutulmuş meyve, ceviz ve özellikle yeşillik olması gerektiğini anlatan Kelat, Kurban Bayramı'nda et tüketimine öğlen başlanmasını tavsiye etti.

Kelat, kurban eti tüketiminde porsiyonlara ve pişirme tekniğine dikkat edilmesinin önemine işaret ederek, ''Pandemi sürecinde evde çok vakit geçiriyoruz bunlar kilolarımıza yansıyabilir. 8-10 parça kadar eti ızgara yapabiliriz. Sebzeli sote yahut kavurma şeklinde de tüketilebilir ancak ete ilave yağ konulmasına gerek yok. Etin içerisinde kendi yağı mevcut.'' ifadelerini kullandı.

- 'TATLI İHTİYACI MEYVEYLE GİDERİLMELİ'

Tatlının bayram sofralarının olmazsa olmazları arasında yer aldığını dile getiren Kelat, şeker ihtiyacının tatlıdan ziyade meyveyle giderilmesinin önerdi.

Sebze ve salata tüketiminin de ihmal edilmesi gerektiğini hatırlatan Kelat, etin, sindirimi zor olan bir besin olduğunu, sebze ve salatanın, hem içinde barındırdığı demirden hem de sindirime yardımcı olmasından dolayı muhakkak sofrada bulundurulması gerektiğini kaydetti.

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