Uzmanlar Alzheimer'a karşı uyarıyor: Meşguliyet en büyük ilaç

Üsküdar Üniversitesi'nden Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Tanrıdağ, hastalığın teşhisi ve önlenmesi konusunda alınabilecek tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Tanrıdağ, alzaymırın bir bunama (Demans) hastalığı olduğunu anlatarak, "Demans, genel olarak beynin zihinsel ve davranışsal işlevlerinin bozulmasıyla ortaya çıkan bir sonuçtur. Alzaymır eşittir demans demek değildir. Çünkü demansla sonuçlanan ya da seyri sırasında demans ortaya çıkan birçok hastalık ve neden vardır. Alzaymır hastalığı bunlardan sadece biridir. Yani her alzaymır hastası demans hastasıdır ama her demans hastası alzaymır hastası değildir. Beyni etkileyen hastalık ya da durumun ne olduğuna ve beyni nasıl etkilediğine bağlı olarak demans çeşitlenir. Bu çeşitlenmeyi anlayabilmekte beyin bölgeleri ve işlevleri arasındaki ilişkiye dair temel bilgiler önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

Alzaymırla ilgili gelinen noktada en önemli kavramın erken tanı olduğun işaret eden Tanrıdağ, bu evrede başlanan tedavinin etkinliğinin daha fazla olduğunu, diğer yandan, alzaymırda erken tanı imkanlarının bulunduğunu, bu imkanın çok yönlü beyin taramaları, beyin suyu ve kan analizleri yaptırma yoluyla kullanılabileceğini aktardı.

- "BEYİN CHECK-UP ALZAYMIRIN ERKEN TEŞHİSİNİ SAĞLIYOR"

Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin check-upın özellikle alzaymırın erken tanı ve tedavisi için önemli olduğunun altını çizerek, sinsi başlayan ve ciddi hafıza kayıplarına yol açan alzaymırın bu sayede erken belirtiler verdiği dönemde anlaşılabileceğini belirtti.

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Tanrıdağ, alzaymıra yol açabilen ve bir kez bile yaşanması durumunda dikkat edilmesi gereken unutkanlıklara ilişkin şu bilgileri verdi:

"50 yıldan beri sahip olunan ve son yıllarda içinde yaşanmayan ev ya da evlerin var oldukları veya nerede oldukları unutuluyorsa, 5-6 kadar, çok fazla sayıda olmayan torunların adları ve yaşları karıştırılıyorsa, gündelik olarak sık kullanılan eşyaların yerleri hatırlanmakta zorluk çekiliyorsa, 15-20 yıl önce ölmüş bir Cumhurbaşkanı şimdiki ile karıştırılıyorsa, daha önceden iyi tanınan ve ölmüş oldukları da bilinen insanlardan yaşıyormuş gibi söz ediliyorsa, bu sayılanlar söylendiğinde unutulduğu kabul edilmiyorsa bu belirtiler alzaymır için önemli işaretlerdir."

- "ERKEN EMEKLİ OLMAYIN, EVE KAPANMAYIN"

Alzaymıra karşı tavsiyeleri anlatırken beyin ve moral güçlendirici etkenlerden bahsetmenin daha gerçekçi olacağını belirten Tanrıdağ, "Alzaymır, beyinde ne zaman başladığı belli olmayan, aynı zamanda beyni zayıf düşüren ve depresyonla da bağlantısı olan bir hastalık. Bu bağlamda hastalığın ne zaman ortaya çıkacağını beklemek yerine yaşam tarzıyla ilgili bazı öneriler getirmek hem gerçekçi olur hem de toplumun morali üzerinde olumlu etkileri olur." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Tanrıdağ, alzaymıra karşı benimsenmesi gereken yaşam tarzı önerilerini,"Yalnız yaşamayın, eve kapanmayın, erken emekli olup kabuğunuza çekilmeyin, hep aynı işlerle uğraşmayın, yeni şeyler deneyin, yaşınızın insanı olmayın, statünüzden sıyrılın, dünyanın merkezinde oturmaktan vazgeçin, mantığınızdan önce sezgilerinize güvenin, kontrollü açlık tavsiye ediliyor, bizde oruç bu tavsiyeye karşılık gelebilir. Alternatif tıbbın hiçbir faydası yok, bulmaca çözecekseniz sudokuyu tercih edin, nefret duygusundan uzak durun, olumlu düşünün, çocukluğunuzun ve gençliğinizin mekanlarına gidin, müzik dinleyin, mümkünse şarkı söyleyin, sabahları ilk işiniz gazete okumak olmasın, televizyondaki haber ve tartışma programlarından mümkün olduğunca uzak durun, daha çok belgeselleri, dizileri, müzik ve yemek programlarını izlemeyi tercih edin, hastalıkla ilgili efsanelere inanmayın, düzenli cinsel yaşam beyni uyarıyor, ailenizde alzaymır gibi herhangi bir bunama hastalığı varsa genetik riskinizi dikkate alın. 65 yaşın üstündeyseniz hiçbir neden görünmese de yıllık beyin check-upı yaptırın." şeklinde sıraladı.