Uzmanlar ikiye bölündü! Büyük İstanbul depremi atlatıldı mı?

Silivri'de 6,2 büyüklüğündeki deprem 'İstanbul'da beklenen büyük deprem geçti mi?' sorusunu gündeme getirdi.

Bazı uzmanlar İstanbul'da beklenen büyük depremin Kumburgaz fayının kırılmasıyla gerçekleştiğini savunurken bazıları ise "Asıl beklenen 7 üzeri büyük deprem henüz yaşanmadı, enerji daha da sıkıştı" diyerek uyarıda bulundu.

İşte ikiye bölünen uzman görüşleri:

'BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEMEZ'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: Yıllardır beklediğimiz ve 6.4 büyüklüğünde tahmin ettiğimiz deprem gerçekleşti. Biz artık İstanbul'da 7'den büyük bir depremi beklemiyoruz. Kumburgaz fayının kırılmasıyla Silivri açıklarında beklediğimiz ana deprem gerçekleşmiş oldu. Artçı depremler olabilir, ancak bu deprem başka büyük depremi tetiklemez. Bu fay diğer faylar gibi kilitli fay değil. Bu yüzden daha büyük bir deprem üretmez.

MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy: Deprem Kumburgaz Fayı'nın kırılması neticesinde meydana geldi. Geçmişte sürekli işaret ettiğim fay artık kırıldı ve başka büyük depreme yol açmayacak. 1894 yılında İstanbul'da kırılmayan bir fay vardı, son depremle o fay kırıldı. Büyükçekmece ve Haramidere'deki heyelanlı bölgelerde binaların temelinde sorun olur. Ama başından beri bu bölgede 6 ila 6,5 arası deprem olacağını defalarca söylemiştim. Kumburgaz ve Silivri'de ve Büyükçekmece'ye doğru bakın heyelanlı zeminlerde ne oluştu. Sorun orada. Ama başka bir deprem riski yok. Marmara'da depremler artık bitti. 1894 yılında Doğu Marmara'da, 1912'de Tekirdağ'da kırılan fayın ucunda kırılmayan fay kırılmış oldu. Benim 5 kitapta yazdığım haritadaki deprem olur dediğim yerde olan bir deprem.

5'LİK ARTÇILAR OLABİLİR

Depremin büyük depremin beklendiği Kuzey Anadolu Fayı'nın batı ucu üzerine denk geldiğini belirten yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz: "İlk deprem 6.2 büyüklüğündeki depremin öncüsüymüş. İzlemek gerekiyor. Bu büyüklükteki bir depremin daha büyüğünü tetikleme olasılığı zayıf. Bu depremin arkasından 5'lik bir deprem beklenebilir. Arkasından 5 ve daha küçük depremler olası" dedi.

FAY PARÇALI KIRILDI

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hasan Sözbilir: "Bu büyüklükteki depremin Kuzey Anadolu Fayı üzerinde olduğunu görüyoruz, yani beklenen İstanbul depreminin kırığının bir kısmında, batı kısmında gerçekleşen bir deprem. Deprem bu şekliyle eğer tamamlandıysa ucuz kurtulduk diyebiliriz. Bu da bir İstanbul depremi. Tabii bilimsel anlamda İstanbul'un güneyinden geçen o parçaların tek parça mı olduğu, üç parça mı olduğu, iki parça mı olduğu tartışması bilimsel olarak devam ediyor. Şu anda fayın tümü kırılmadı, sadece bir yeri kırıldı. Tümünün kırılması daha çok 7.4, 7.5 gibi kabul ediliyor. Dolayısıyla bu şekilde parçalı kırılması da aslında iyi bir şey."

ASIL DEPREM 7 ÜZERİ OLACAK

6.2'lik depremin beklenen İstanbul depremini tetikleyeceği uyarısını yapan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "İstanbul'da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor, değişik büyüklükte. Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak" dedi.

HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASI GİBİ GERGİNLİK BOŞALDI

JEOFİZİK Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Ana deprem gelmeden önce şiddeti 4-5-6'ya varan öncü depremlerin olacağını belirtmiştim. Bunlardan bir tanesi bu, 6.2'idi. Bizim Silivri önlerinde beklemiş olduğumuz depremin büyüklüğü 7-7.2'dir. Dolayısıyla bundan bir puan daha yüksek olacaktır. 'İstanbul'da beklenen deprem oldu, bitti' diyemeyiz. Burada aşağı yukarı Hiroşima'ya atılan atom bombasına yakın bir gerginlik boşalması olmuştur. Ama bu gerginlik boşalması, büyük İstanbul depreminin büyüklüğünü küçültmez ve geciktirmez.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel: Şiddeti denizde 8, karada ise 4-5 olarak ölçüldü. Etkinliği 1,5-2 ay devam edebilir. Orta Marmara ve Kumburgaz segmenti var. Deprem, bu ikisinin ortasında, 10-12 kilometrelik bölgede meydana geldi. Kumburgaz ve Adalar fayında da bir stres birikimi var ve deprem ihtimali hep var.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi'nin ön inceleme raporu: Kırılan alan, Marmara Denizi'nde sismik boşluk olarak tanımlanan ve kırılması beklenen fay parçalarının tümünü kapsamıyor.

7'LiK DEPREM BEKLEMiYORUM

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli, depremin 1912'de yırtılan Mürefte doğusu orta Marmara'nın yırtılmamış, yarım kalmış kısmının yırtılması ile gerçekleştiğini belirtti. İçelli, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Üretebileceği en büyük depremi üretti diyebiliriz. Bu parçanın biraz daha doğusunda 30/35 km bir parça 6.5 bir depremle hâlâ yırtılmayı bekliyor. Deprem sürülerinin doğuya kaymış olduğu ve fayın güney blokunun hareket ettiği açıkça görülmektedir. Artçı yoğunluğu devam edecek ve 5,5'ları bulabilecektir. 7'lik bir deprem senaryosuna katılmadığımı tekrar belirtmek isterim.

62 YIL SONRA OLAN EN BÜYÜK DEPREM

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem; 18 Eylül 1963'te merkez üssü Adalar olan 6.4 büyüklüğündeki depremden sonra yaşanan en büyük afet olarak kayıtlara geçti. Silivri ilçesi açıklarında en son büyük deprem 26 Eylül 2019'da 5.8 büyüklüğünde meydana gelmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.