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Uzmanlar, ''İstanbul için kaybedecek vakit yok'' uyarısı yapıyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından uzmanlar İstanbul için uyarılarını arttırırken, bu kez de 4.7 ile Elazığ sallandı. Elazığ'da vatandaşlar sarsıntının etkisiyle sokağa döküldü. Muhtemel İstanbul depremi hakkında konuşan uzmanlar ise Türkiye'de kentlerin bir an önce dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirterek, 'İstanbul için kaybedecek vakit yok' uyarısı yapıyor.

31 Mart 2024 Pazar 08:13 - Güncelleme:
Uzmanlar, ''İstanbul için kaybedecek vakit yok'' uyarısı yapıyor
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Elazığ'daki 4.7'lik deprem yine korkuttu. Türkiye'de kentlerin bir an önce dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, "İstanbul için kaybedecek vakit yok" uyarısı yapıyor. 6 Şubat felaketinde 53 bini aşkın vatandaşını kaybeden Türkiye, depreme dayanıklı şehirler için var gücüyle çalışıyor. Bir yandan TOKİ tarafından yapılan konutlar tek tek teslim edilirken diğer yandan deprem kendini yıkıcı olmayan ancak unutturmayan sarsıntılarla hatırlatıyor.

İSTANBUL HAZIRLANMALI

Önceki gece de Elazığ'ın merkezinde saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıklamasına göre, merkez üssü Elazığ'ın merkezi olan 4.7 büyüklüğündeki sarsıntının 13.83 kilometre derinlikte oluştuğu belirtildi. Yapılan paylaşımda "Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. Bu arada, deprem sonrası bazı vatandaşların korkudan evlerinden dışarı çıktığı görüldü. Ege, Marmara, İç Anadolu'da 4 fayda sürekli meydana gelen depremler, sadece merkez üssünü değil çevre illerde de büyük korkuya neden oluyor. Deprem ülkesi olan Türkiye'nin her yerinde yaşanan sarsıntılar akıllara olası İstanbul depremini getiriyor. Uzmanlar, İstanbul'daki yapı stoğuna dikkat çekerken, kentsel dönüşümün bir an önce tamamlanması gerektiği konusunda çağrı yapıyor.

1 AYDA BATIDAN DOĞUYA SALLANDIK

1 Mart: Kahramanmaraş 4.1

3 Mart: Malatya 4.4

4 Mart: Çanakkale 4.9

4 Mart: Kahramanmaraş 4.4

5 Mart: Muğla açıkları 4.0

5 Mart: Hatay 4.0

8 Mart: Marmaris açıkları 4.4

10 Mart: Antalya açıkları 4.7

11 Mart: Samsun 4.0

20 Mart: Kahramanmaraş 4.0

21 Mart: Balıkesir 4.0

23 Mart: Marmaris açıkları 4.3

25 Mart: Muğla 4.0

25 Mart: Adana 4.0

28 Mart: Adana 4.0

30 Mart: Elazığ 4.7

ANTAKYA KÜLLERİNDEN DOĞUYOR

'6 Şubat depremleri'nde en büyük yıkımın yaşandığı Hatay Antakya'da afet konutları ortaya yeni bir şehir çıkardı. Geçen yıl mayısta inşaatına başlanan 7 bin konuttan tamamlananların sahipleri kurayla belirlendi. 600 Evler Sitesi'ndeki çöken binada evlatlarını kaybeden; Ahmet ve Hatice Doğru çifti, yeni evlerini gezdi. Ahmet Doğru, "Devletimiz sağ olsun" derken, buruk bir sevinç yaşadıklarını söyledi.

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