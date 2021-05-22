İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2021 Cumartesi / 10 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzmanlar uyardı: Nemlenen maskeyi sık sık değiştirin
Güncel

Uzmanlar uyardı: Nemlenen maskeyi sık sık değiştirin

Uzmanlar, hava sıcaklığı nedeniyle nemlenen maskelerin sık sık değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

DHA22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:03 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 12:03
ABONE OL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Dr. Türkoğlu, cerrahi maskelerin sıcak havada doğru kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün temel bulaşma yolunun damlacık olduğunu söyleyen Dr. Türkoğlu, "Kapalı ve kişi sayısının fazla olduğu ortamlarda bulaş çok yüksek. Açık havada, insan sayısının fazla olmadığı yerlerde çok fazla bulaş beklemiyoruz. Buralarda maske takılması çok şart değil. Bu maskelerin kullanım süresiyle ilgili de çok net bilgi veremeyiz ama nemlendiği zaman değiştirmek lazım. Islandığı zaman artık bu maskelerin koruyucu özelliği olmuyor. Her ıslandığında, nemlendiğinde değiştirmek gerekiyor. Tabi yazlarında haliyle sıcaklıklar da çok yüksek, mevsim normallerinin üstünde dolayısıyla çok fazla nemleniyor ve ıslanıyor. Bu durumda koruyuculuğu azalıyor. Sık sık değiştirmek gerekiyor. Özellikle kalabalık ortamlarda, kişi sayısının yoğun olduğu ortamlarda sık sık değiştirmek gerekiyor maskeleri. Nemlendiğinde, o nemi hissettiğinizde maske mutlaka değiştirilmeli" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.