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Uzmanlar uyarıyor: Maskeyi yere atmak kişilik bozukluğuna işaret

Uzmanlar, 'Kullandıkları maskeyi yere atmak gibi bu tür davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da anti sosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor' dedi.

DHA16 Eylül 2020 Çarşamba 14:36 - Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 14:36
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Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karakaya, koronavirüs salgınından korunmak için takılan ve duyarsız kişiler tarafından maskelerin duyarsız kişiler tarafından gelişigüzel yerlere atılmasını değerlendirdi. Karakaya, koronavirüsün hem ülkemizi hem de dünyayı tehdit ettiğini belirterek, "Bu hususta alınan tedbirler ve çalışmalar çok önemli. Ancak görüyoruz ki bazı insanlar bu kurallara riayet etmekten uzak olduğu gibi, büyük bir tehlikeye saçıyorlar. Kullandıkları maskeyi yere atmak gibi bu tür davranışlar biz psikologlara, biz hekimlere bu kişilerdeki narsist ya da antisosyal kişilik bozukluğu dediğimiz patolojileri hatırlatıyor. Kişi kurallara uymayı kendi iç dünyasında bir çatışmaya dönüştürüyor. 'Yere maskeyi atarım, çöpçü ya da belediye gelir toplar' anlayışı oldukça problemli bir davranış modeli olduğu gibi diğer tüm insanların da sağlığını tehlikeye atacak boyutta büyük bir kul hakkıdır. Lütfen kurallara tam olarak uyalım" diye konuştu.

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