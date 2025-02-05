Uzmanlardan Ege Denizi'ndeki deprem fırtınasıyla ilgili iki tahmin

Ege Denizi'nde aralıksız süren depremler büyük korku yaratırken, Santorini Yanardağı yakından takip ediliyor. Yer bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgede ya yeni bir yanardağın doğacağına ya da büyük yıkıcı bir deprem gerçekleşeceğine yönelik beklentiler olduğunu ifade etti.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik Yunanistan'ı alarma geçirdi. Son üç günde Santorini, Amorgos ve İos arasındaki deniz alanında 550 deprem yaşanırken, Santorini'de gece boyunca 36 sarsıntı kaydedildi. Atina Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Müdürü Vasilis Karastathis yaptığı açıklamada, sismik hareketliliğin azalmadığını aksine yoğunlaştığını söyledi.

UĞULTU SESLERİ KORKUTUYOR

Geceyi peş peşe sarsıntılarla geçiren Yunan adaları, bölgede duyulan garip uğultu nedeni ile huzursuz oldu. Jeoloji ve Doğal Afet Yönetimi Profesörü Efthimios Lekkas, bunun depremin kendisinin değil yüzey süreçlerinin bir sonucu olduğunu ve ses dalgalarının yayılmasından kaynaklandığını vurguladı. Jeodinamik Enstitüsü'nün araştırma direktörü Athanassios Ganas ise, "Böyle bir şey ilk kez oluyor, bölgede son 72 saatte büyüklüğü 4,0'ın üzerinde 40'tan fazla deprem meydana geldi" dedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medyadan Ege Denizi'ndeki depremle ilgili açıklama yaptı. Ercan'ın yaptığı açıklamada, "Ege'de sancı sürüyor, deprem fırtınası Santorini (Thira) yanardağ adası, Anafi, Amorgos, Aniye, Skinos, Naksos adaları ile çevrili yaklaşık 50 km yarıçaplı bir çember içinde sürüyor" dedi.

'YIKICI BİR DEPREM Mİ VOLKAN MI?'

Ercan sözlerini şöyle bitirdi: Sancı büyük. Jeofizik açıdan buradan kaygılanan durum şu: Acaba bu deprem fırtınası ile sancı sonunda Santorini Yanardağı"nın yaklaşık 50 ila 60 km kuzeyde yeni bir yanardağ mı doğacak, yoksa burada yıkıcı büyük bir deprem mi olacak? Jeofizik bilimciler ikiye ayrılmış durumda, çoğunluk burada büyük ölçekte bir deprem bekliyor. Ve bu depremi bir süpürürdü dalgasının eşlik edeceğini ve bu süpürtü dalgalarının da, Türkiye Batı Anadolu kıyılarında ayrıca adalarda olumsuz etkiler yaratacağı beklentisi var. Öteki beklenti de, patlamalı değil püskürmeli bir yanardağ oluşması."

JAPON UZMAN YOSHİNORİ: 5 METRELİK TSUNAMİ OLABİLİR!

Japon deprem uzmanı, Yoshinori Moriwaki, Ege Denizi'nde gerçekleşen depremleri ve 6 Şubat 2023 deprem sürecini değerlendirerek şöyle konuştu: "Bir haftada 400'den fazla deprem oldu. Bugün mesela 4.8 ve 5.1 büyüklüğünde deprem oldu, yavaş yavaş yükseliyor. Bu böyle giderse 7 veya 7.5 gibi büyük bir deprem de beklenebilir. Depremin kendisinin efekti Türkiye'de çok fazla yok ama tsunami gelebilir. Yunanistan tarafı çok yakın olduğu için 5 metre gibi tsunami gelebilir."

9 GÜNDE 760 SARSINTI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 760 deprem meydana geldiğini açıkladı, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü ise, 5.2 olarak kayıtlara geçti. Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

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