İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Haziran 2025 Perşembe / 16 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3183
  • EURO
    45,6994
  • ALTIN
    4268.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzmanlardan korkutan uyarı: Bölgedeki deprem fırtınası sürebilir
Güncel

Uzmanlardan korkutan uyarı: Bölgedeki deprem fırtınası sürebilir

Kütahya'nın Simav ilçesinde yılbaşından bu yana 1350 deprem meydana geldi. Jeoloji uzmanı Doç. Dr. Muzaffer Özburan, sarsıntıların büyük bölümünün son 1,5 ayda gerçekleştiğini belirtti. Bölgedeki sismik hareketliliğin sürekliliğine dikkat çeken Özburan, 'Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz.' ifadesinde bulundu.

AA12 Haziran 2025 Perşembe 14:30 - Güncelleme:
Uzmanlardan korkutan uyarı: Bölgedeki deprem fırtınası sürebilir
ABONE OL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, Kütahya'nın Simav ilçesinde 2025 yılının başından beri 1350 deprem kaydedildiğini belirterek, "Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti." dedi.

Özburan, AA muhabirine, Simav ilçesinde 21 Nisan'da 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremle başlayan sismik hareketliğin sürdüğünü söyledi.

Son günlerde bölgede sismik hareketliliğin yeniden arttığını belirten Özburan, şunları kaydetti:

"En son Simav'da 10 Haziran Salı günü meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem birçok yerden hissedildi. 21 Nisan'da ilk meydana gelen 4,3'lük depremden bu yana 4'ün üzerinde en büyüğü 4,6 olan 8 sarsıntı kaydedildi. Bu depremlerin 4,6 büyüklüğünü geçmediğini görüyoruz. Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil."

Doç. Dr. Özburan, depremlerin Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir alanda gerçekleştiğini hatırlattı.

- "BÖLGEDEKİ DEPREM FIRTINASI SÜREBİLİR"

Bölgedeki sismik hareketliliğin bir "deprem fırtınası" olduğunu vurgulayan Özburan, "Bölgede yılın başından beri 1350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların 1250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna 'deprem fırtınası' diyebiliriz. Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muzaffer Özburan, depremlerin jeotermal kökenli olabileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"İncelediğimizde literatürde 4,5 büyüklüğe varan depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Amerika ve Güney Kaliforniya civarında yapılan çalışmalarda buna benzer örnekler yaşanmış. Simav'daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Asıl cevabı çalışmalar sonlandırıldıktan sonra verebiliriz."

Özburan, sismik hareketliliğin yaşandığı bölgenin güncel diri fay haritasında görünmediğini ancak depremlerin kuzey-batı, güney-doğu uzanımlı olan Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

  • deprem fırtınası
  • Kütahya Simav
  • jeoloji uzmanı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.