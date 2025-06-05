İSTANBUL 31°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2025 Perşembe / 9 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3207
  • EURO
    44,8686
  • ALTIN
    4255.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Uzmanlardan kurban eti için ''24 saat'' uyarısı

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, özellikle kalp hastalarının et tüketiminde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Köksal, 'Bayramın heyecanı içinde yapılan bilinçsiz et tüketimi hem sindirim sistemini hem de kalbi zorlayabilir' dedi.

IHA5 Haziran 2025 Perşembe 08:59 - Güncelleme:
Uzmanlardan kurban eti için ''24 saat'' uyarısı
ABONE OL

Kurban Bayramı sofralarının vazgeçilmezi olan kırmızı etin bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten Köksal, "Kırmızı et, kolesterolün temel kaynaklarından biridir. Bu nedenle kalp, hipertansiyon ve diyabet hastaları günde 100 gramı geçmeyecek şekilde et tüketmelidir. Eti mutlaka yağsız seçin ve haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin" dedi.

Köksal, etin kesildikten hemen sonra tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Yeni kesilmiş kurban eti normalden daha serttir ve sindirim sistemi için zorludur. Gaz, şişkinlik, kramp tarzı ağrılar ortaya çıkarabilir. Bu ağrılar, özellikle kalp hastaları tarafından kalp kriziyle karıştırılabilir. Bu nedenle en az 24 saat dinlendirilmiş et tercih edilmelidir. Kavurma gibi kızartma yöntemiyle pişirilen yemekler, sağlıklı pişirme teknikleri arasında yer almaz. Özellikle karaciğer, dalak ve böbrek gibi sakatatlar yoğun kolesterol içerir. Kalp hastaları bu tür gıdalardan kesinlikle uzak durmalı. İlaçlar aksatılmamalı, hafif tempolu yürüyüşler devam etmeli. Et tüketimi ise kontrollü ve dengeli olmalı. Tuz ve yağ tüketimi minimumda tutulmalı. Bu basit önlemler kalp sağlığınızı önemli ölçüde koruyacaktır" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.