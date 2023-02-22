Uzmanlardan ''perde duvar'' önerisi

Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan, "binaların deprem güvenliğinin iyileştirilmesi ve sismik direncin yükseltilmesi amacıyla yaptığı araştırmalar, yayınları ve eğitime katkıları" dolayısıyla ABD Ulusal Mühendislik Akademisine üye seçildi.

1964'te kurulan, mühendislik alanında başarılı bilim insanlarını bir araya getiren ABD Ulusal Mühendislik Akademisi'nin, 300'ün üzerinde uluslararası üyesi bulunuyor.

ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü tamamladıktan sonra, University of Illinois'te yüksek lisans ve doktorasını yapan Gülkan, uzun yıllar ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı.

Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Prof. Dr. Gülkan, AA muhabirine konuştu.

Prof.Dr. Gülkan, 5 Şubat'a kadar bir program sebebiyle yurt dışında olduğunu, geldiğinde Akademi'ye üye seçildiğini tebliğ eden resmi mesajı aldığını söyledi.

Sevindirici haberi aldıktan saatler sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiğini belirten Gülkan, "Bir taraftan deprem güvenliğinin artırılması için kariyerim boyunca yaptığım işlerden dolayı yurt dışından paye takdim edildi, diğer taraftan ülkemde gittikçe artan rakamlarla ve maalesef tekrarlanır şekilde halkımız depremlerin kurbanı oluyor. Çok üzgünüm. Mutluluk ve üzüntüyü bir arada yaşıyorum." dedi.

- "DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE YAŞANAN BİRÇOK DEPREMİ YERİNDE İNCELEDİM"



Dünyada ve Türkiye'de yaşanan birçok depremi yerinde incelediğini, konuyla ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan, "Daha önce öğretim üyesi olarak görev yaptığım ODTÜ'deyken yerine getirdiğim çalışmaların bir kısmı, mesela imar mevzuatının deprem afeti açısından değerlendirilmesi ve uluslararası alanda yaptığım diğer akademik çalışmalar, binaların güvenliği için önemli olarak değerlendirilmiş. Daha eski bir tarihte de TÜBİTAK Bilim Ödülü'ne layık görülmüştüm. Ama bu ayrı bir gurur." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gülkan, ABD'nin üç önemli akademisinden biri olan ABD Ulusal Mühendislik Akademisine bu yıl uluslararası klasmanda 18 üye seçildiğini, kendisinin Türkiye'den bu yıl tevcih edilen tek kişi olduğunu belirtti. Gülkan, daha önce Akademi'ye Türkiye'den bir ismin daha seçildiğini hatırlattı.

Bu yıl uluslararası gruptan seçilen bir diğer mühendisin de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Fransız mühendisi Prof. Dr. Michel Virlogeux olduğunu belirten Gülkan, "Böylesine uluslararası alanda başarılı isimlerle bir araya gelmekten ayrıca sevinçliyim." dedi.

- "TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI YÜKSEK KALİTEDE DEĞİL"



Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöken binaların yapı kalitesini değerlendiren Gülkan, "Dünyanın en iyi yönetmeliğini de yapsanız, sonunda bunun hayata geçmesi lazım. Bunu söylemekten üzgünüm ama Türkiye'de mühendislik uygulamaları yüksek kalitede değil. Bu yüzden birbirinin benzeri yıkımları farklı bölgelerde görüyoruz. Bu tesadüf olabilir mi? Her şeyin en basiti, en doğrusudur. Biz temel olan tedbirleri yerine getirmiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan, bir binanın güvenliği ve dayanıklılığını sağlayan pek çok parametre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Betonarme binalar çok yüksek olmamak kaydıyla ister Adıyaman ister Hatay'da olsun, her yerde yapılan binalarda bulunması gereken, asgari miktarda perde duvar alanı olması gerekir. Perde duvar elektrik sigortası gibi çalışıyor. Yeterli derecede perde duvara sahip binaların çöktüğü, çok az görülmektedir. TOKİ'nin inşa ettiği konutlarda kullanılan tünel kalıp bina sistemlerinin şimdiye kadarki gözlemlerde çok yüksek performans gösterdiği bellidir. Biraz fazla beton, demir gider ama insanlara bina tabut olmaz."

- TÜRKİYE'DEN AKADEMİ'YE SEÇİLEN İKİNCİ BİLİM ADAMI



Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz de Prof. Dr. Gülkan'ın ödülüne ilişkin şunları söyledi:



"Bu üyelik, bir mühendise tevcih edilebilen en üst düzey mesleki şeref unvanlarından biri olup Prof. Dr. Hakkı Polat Gülkan hocamız, bu Akademiye şimdiye kadar Türkiye'den üye seçilen ikinci kişidir. Sayın hocamızı ABD Ulusal Mühendislik Akademisi üyeliğine seçildiği için kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."