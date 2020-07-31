31 Temmuz 2020 Cuma 09:43 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 09:43

Anlamlı Kurban Bayramı mesajları bugünün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Uzun kısa en özel bayram mesajlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İslam alemi açısından çok büyük önem teşkil eden Kurban Bayramı geldi çattı. Müslümanlar bayramın gelişini müjdeleyen bu kutlu günde ibadet edip dualar ederek bayrama hazırlanıyorlar. Bu özel ve anlamlı günde sevdiklerini hatırlamak isteyenler birbirlerine anlamlı kurban bayramı mesajları gönderiyorlar. WhatsApp, Facebook ve Instagram ile SMS yoluyla sevdiklerinin bayramını kutlamak isteyenler için en duygusal ve en anlamlı mesajları bir araya getirdik. İşte Uzun kısa en özel 2020 Kurban Bayramı mesajları sizlerle...

ANLAMLI KURBAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun… İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

Tüm yürekler sevinç dolsun umutlar gerçek olsun acılar unutulsun dualarımız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Kurban Bayramınız hayırlara vesile olsun.

En güzel bayramların en güzel anlıları sadece bugün değil her gün size güzel bir anı olsun! Kurban Bayramınız Mübarek Olsun

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Kurban Bayramının, yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle, Hayırlı Bayramlar

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Bayramlar, milli ve dini duyguların, inançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, bir toplumda millet olma şuurunun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir. Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Kurban Bayramınız kutlu olsun

Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Kurban bayramınız kutlu olsun.

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Kurban bayramınız mübarek olsun.

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Kurban Bayramınız kutlu olsun.

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde dualarınız kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Kurban bayramınız kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Kurban bayramınız Kutlu Olsun.

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