İSTANBUL 16°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2026 Salı / 22 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0544
  • EURO
    51,3352
  • ALTIN
    7355.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar
Güncel

Uzun namlulu silahlarla soygun: Kuyumcukent'te 20 milyonluk vurgun yaptılar

İstanbul'da bulunan Kuyumcukent AVM'de kapalı otoparka giren silahlı 7 şahıs 20 milyon lirayı alarak kaçtı. Soygun anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

AA10 Mart 2026 Salı 15:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, dün sabah saatlerinde 7 şüpheli, hafif ticari araç ve otomobille Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'e geldi.

Araçtan inen 4 şüpheli, nakil için bekletilen para dolu çuvalların başında bulunan görevlileri uzun namlulu silah doğrultarak tehdit etti. Diğer şüpheliler ise bu çuvalları hafif ticari araca yükledi.

İçeride bulunan 20 milyon lirayı araca yükleyen soyguncular olay yerinden geldikleri araçlarla kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

ŞAHISLAR HER YERDE ARANIYOR

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerce 1 şüpheli yakalanırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Soygun anına ilişkin iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, iki araçla gelen şüphelilerin, görevlileri uzun namlulu silahla etkisiz hale getirmesi ve içi para dolu çuvalları araca yükledikten sonra kaçmaları yer aldı.

  • kuyumcukent avm
  • istanbul soygunu
  • 20 milyon

ÖNERİLEN VİDEO

Bağcılar'da trafik terörü: Cam kıran maganda cezasını buldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.