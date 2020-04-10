Bilim Kurulu Üyesi 10 Nisan 2020 Cuma 17:12 - Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:12

Uyarı Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den geldi. Özlü, Youtube kanalından takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Gelen bir soru üzerine evde izolasyon uygulamasının ne kadar süreceğine değinen Özlü "Zaman vermek hoş olmuyor. İnsanların sabrını tüketmemeleri açısından. Biz en yoğun olduğumuz noktaya odaklanmak zorundayız" dedi.

Önümüzdeki 2-3 haftalık dönemin çok önemli olduğunu belirten Özlü, "Onun için 2-3 hafta evden çıkmayalım, sonrasını konuşacağız. Çin sıkı tedbirlerle bunu iki ayda iniş sürecine getirdi. Pik iki ayda tamamlandı, inişe geçti. Bizde ne kadar sürecek bilmiyoruz? İtalya da inişe geçti. Ama Türkiye daha henüz o aşamaya gelmedi" diye konştu.

"ŞU ANDA YÜKSELME DÖNEMİNDE"

Salgının Türkiye'de şu anda yükselme döneminde olduğunu dile getiren Özlü, şöyle devam etti:

"Salgına geç yakalandık, arkadan takip ediyoruz. Tabii bizde durum nasıl olacak? İlk vaka sayılarımıza göre hızlı bir artış var. Dik olan eğriyi yatay hale getirmek için şu son alınan tedbirler belki işe yarayabilir. Şehirlerarası ulaşım ve yurtdışı uçuşların durdurulması gibi.

"3-5 GÜNDE EVDEN ÇIKMAYI ÜMİT ETMEYİN"

Esnek çalışma saatleri, hasta olanların izinli olması, yaşlıların sokağa çıkmalarının yasaklanması, halkın genel farkındalığının artması ve gönüllü ev izolasyonu, süreci az hasarla atlatmamızı sağlayabilir. Ama bunu şimdiden ön görmek zor. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. 3-5 günde evlerden çıkmayı ümit etmeyin. Bu süreç biraz uzayabilir. evde mutlu olmaya çalışın, evde mutlu olmanın yollarını keşfedin."