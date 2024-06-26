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  • 'Uzun yıllar suskun' diyerek uyardı! ''Bölgede 6'nın üzerinde her an yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar var''
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'Uzun yıllar suskun' diyerek uyardı! ''Bölgede 6'nın üzerinde her an yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar var''

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede büyüklükleri 3.3'e varan yaklaşık 30 artçı sarsıntının meydana geldiği açıklanırken, Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Özkaymak 'Bölgede geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalara göre, özellikle Havran Balıkesir Fay Zonu uzun yıllardır suskunluğunu koruyan, her an yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip önemli bir deprem kaynağıdır' dedi.

DHA26 Haziran 2024 Çarşamba 11:18 - Güncelleme:
'Uzun yıllar suskun' diyerek uyardı! ''Bölgede 6'nın üzerinde her an yıkıcı deprem üretme potansiyeli olan faylar var''
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Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen son depremlere dikkati çekerek, "İzmir ve çevresinde son yüzyıl içerisinde büyüklükleri 4.1 ile 5 arasında 442 adet deprem meydana geldi. Bu alanda gelecek yıllarda da benzer büyüklüklerde depremlerin olması muhtemel. Bu bölgede Havran-Balıkesir Fay Zonu, Dikili Fayı, Bergama Fayı, Soma Kırkağaç Fay Zonu ve Gelenbe Fayı gibi büyüklüğü 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar yer alıyor" dedi.

ÇOK SAYIDA ARTÇI YAŞANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, dün saat 01.36'da Manisa'nın Soma ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 10,24 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ve ilçelerinin yanı sıra başta İzmir olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremin meydana geldiği bölgedeki diri fay hatları üzerinde çalışmalar yürüten Afyon Kocatepe Üniversitesi DAUM Müdürü Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Manisa'nın Soma ilçe merkezinin yakın kuzeyindeki Büyük Işıklar'da meydana gelen deprem sonrası büyüklükleri 3.3'e varan yaklaşık 30 daha artçı sarsıntı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özkaymak, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) koordinasyonunda AFAD ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) destekleri ile Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme (KAMAG) Projeleri Destekleme Programı kapsamında çalışma yürüttüklerini belirtti.

6 VE ÜZERİ DEPREM UYARISI

Prof. Dr. Özkaymak, bölgede bu büyüklüklerde depremlerin meydana gelmesinin normal olduğunu belirtip, "Örneğin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, İzmir ve çevresinde son yüzyıl içerisinde büyüklükleri 4.1 ile 5 arasında 442 adet deprem meydana geldi. Bu alanda gelecek yıllarda da benzer büyüklüklerdeki depremlerin meydana gelmesi muhtemel. Bununla beraber, bu bölgede Havran-Balıkesir Fay Zonu, Dikili Fayı, Bergama Fayı, Soma Kırkağaç Fay Zonu ve Gelenbe Fayı gibi büyüklüğü 6'nın üzerinde deprem üretme potansiyeli olan faylar yer alıyor" ifadelerini kullandı.

UZUN YILLAR SUSKUN

Prof. Dr. Özkaymak ayrıca "Bölgede geçmiş yıllarda yaptığımız çalışmalara göre, özellikle Havran Balıkesir Fay Zonu uzun yıllardır suskunluğunu koruyan, her an yıkıcı deprem üretme potansiyeline sahip önemli bir deprem kaynağıdır. Bununla beraber batısı 1939 Dikili depremi ile doğusu ise 1919 Soma depremi ile kırılan Bergama Grabeni boyunca henüz kırılmamış Bergama Fayı gibi diri faylar yer alıyor. Bu bölgelerdeki gelecekte meydana gelebilecek olası yıkıcı depremlerin verebileceği zararları minimuma indirebilmek ve afete dirençli yerleşim alanları oluşturabilmek için özellikle İzmir, Manisa ve Balıkesir illerinde 2021 yılında tamamlanan İl İRAP kapsamında belirlenen öncelikli eylem planlarının ivedilikle tamamlanması gerekiyor" diye konuştu.

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