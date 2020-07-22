İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8529
  • EURO
    7,9292
  • ALTIN
    411.14
  • BIST100
    118080
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Uzun zaman sonra bir ilk! Bakan Koca'dan umut veren 'koronavirüs' açıklaması
Güncel

Uzun zaman sonra bir ilk! Bakan Koca'dan umut veren 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Temmuz günü itibari ile son 24 saatte gerçekleşen koronavirüsle ilgili ölüm ve toplam vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, verileri Sağlık Bakanlığı Korona Tablosunun görseliyle duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor' dedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 20:00 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:58
ABONE OL

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Alınan birçok önleme rağmen ülkemizde ilk vaka 11 Mart’ta görüldü. İyileşen sayısındaki olumlu gelişmeler ise devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.