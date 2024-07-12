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Uzungöl'de Arap turistlerin gezintiye çıktığı golf aracı göle düştü

Turistlerin uğrak mekanı olan Uzungöl'de 4 Arap turistin gezintiye çıktığı elektrikli golf aracı, göle düşerken, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

DHA12 Temmuz 2024 Cuma 14:03 - Güncelleme:
Uzungöl'de Arap turistlerin gezintiye çıktığı golf aracı göle düştü
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Kaza, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. Körfez ülkelerinden tatil için gelen 4 turist, kahvaltı sonrası göl kıyısında gezintiye çıkmak için elektrikli golf aracı kiraladı.

A.K.A.'nın kullandığı golf aracı, gezinti sırasında kontrolden çıkarak göl kıyısına devrildi. Çevredekilerce sudan çıkarılan turistlerden 1'i hafif yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı turist, tedbir amaçlı ambulansla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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