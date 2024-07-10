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  • Uzungöl'de korku dolu anlar! 'İnsan sapanı'nda halat koptu Semanur havada asılı kaldı
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Uzungöl'de korku dolu anlar! 'İnsan sapanı'nda halat koptu Semanur havada asılı kaldı

Uzungöl'de meydana gelen olayda Semanur Şahin isimli genç kadın, ‘insan sapanı' diye adlandırılan ‘bungy catapult'ın esneyebilen halatlardan birinin kopması sonucu havada asılı kaldı. Şahin ayağından hafif yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA10 Temmuz 2024 Çarşamba 14:59 - Güncelleme:
Uzungöl'de korku dolu anlar! 'İnsan sapanı'nda halat koptu Semanur havada asılı kaldı
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Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'ü ziyaret eden Semanur Şahin, arkadaşlarıyla adrenalin yaşamak için 'insan sapanı' diye adlandırılan 'bungy catapult'u deneyimlemek istedi. Esneyebilen halatlı mekanizmaya bağlanan Şahin, yerden metrelerce havaya fırlatıldı. Bu sırada halatlardan birinin kopması sonucu ayağından hafif yaralanan Semanur Şahin, havada asılı kalırken, görevlilerin müdahalesiyle bulunduğu halattan kurtarıldı.

Halatın kopma anı ve sonrasında yaşananlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, metrelerce yükseğe çıkan Şahin'in halat kopmasıyla çığlık atarak, hızla düştüğü ve arkadaşların kendisine doğru koştuğu anlar yer alırken, çevredeki görevlinin ise "Abla" diyerek seslendiği duyuldu.

Semanur Şahin korku dolu anlar yaşadığı görüntüyü sosyal medya hesabından "Mesela ben, ihmaller sonucu ölüme bu kadar yaklaşacağımı bilmiyordum. Bu videoyu izlemek en zor bana geliyor ama insanların benim yaşadığım o korkuyu yaşamasını istemiyorum. Bilmeden tam anlamıyla güven vermeyen bir yerde denemelerini istemiyorum. Çünkü bu korku yaşanılacak bir korku değil" notuyla paylaştı.

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