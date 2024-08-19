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Uzungöl'de motosiklet kazası: Suudi vatandaşı hayatını kaybetti

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında Suudi Arabistan vatandaşı bir kişi yaşamını yitirdi.

IHA19 Ağustos 2024 Pazartesi 09:10 - Güncelleme:
Uzungöl'de motosiklet kazası: Suudi vatandaşı hayatını kaybetti
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Kaza saat 22.00 sıralarında Uzungöl-Çaykara karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Uzungöl'den ilçe merkezine gitmekte olan Suudi Arabistan uyruklu Abdurrahman Abdullah (38) idaresindeki motosiklet, virajı alamayarak önce yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı ardından 8-10 metre yükseklikten dereye uçtu.

Kazayı gören yoldan geçen araçların sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri Suudi motosikletçinin köprünün dere içerisindeki ayaklarında cansız bedenini buldu. Abdurrahman Abdullah'ın cesedi uzun uğraşlar sonrasında dere yatağından çıkartılarak otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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