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Uzunköprü Belediyesi'nden işçi kıyımı

Edirne'nin İYİ Partili Uzunköprü Belediyesinin işine son verdiği bir grup işçi eylem yaptı.

AA3 Ocak 2025 Cuma 16:54 - Güncelleme:
Uzunköprü Belediyesi'nden işçi kıyımı
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Keşan Caddesi'ndeki Uzunköprü Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelen 20 kişi, "İşimizi geri istiyoruz" pankartı açıp slogan attı.

Gruptakiler bina önünde çadır kurup oturma eylemi başlattı.

Gruptakilerden Pınar Kumcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, personel fazlalığı gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia etti.

Kanser hastası olduğunu ifade eden Kumcu, "Amirlerim bu hastalığımı biliyor. Bile bile kapının önüne konuldum. Hastalık sürecim var, ekonomik sıkıntılarımız var. Eşim çalışıyor ancak 6 yaşında çocuğumuz var, bunların hepsini tek maaşla karşılayacağız. Hastalıkla boğuşurken işsiz kalmak hiç etik değil." dedi.

Kanser hastası olduğu halde belediyede 4 yıldır rutubetli bir ortamda çalıştırıldığını iddia eden Kumcu, işten çıkarma sebeplerinin "siyasi" olduğunu savundu.

Eylem yapan gruptaki Derya Bıçkı da 4 yıldır belediyenin kreşinde çalıştığını anlattı.

Hukuksuz şekilde işten çıkarıldıklarını ileri süren Bıçkı, "Belediyelerde mali sıkıntılar olabilir ancak birimlerimizde personel eksikliği var, bizi personel fazlası diye işten çıkardılar." dedi.

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