Vahim iddia: İBB cenazeyi yolda bıraktı

IHA 25 Ocak 2022 Salı 07:37 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 07:37

Vefat eden yakınlarının cenazelerini alan vatandaşlar, İBB cenaze nakil aracıyla yola çıktı. Ancak son günlerde İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yollar kapandı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Durum üzerine şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, cenazeyi servis yardımı istedikleri Sultangazi Belediyesi'nin aracına taşıdı.

"İMAM VE ŞOFÖR CENAZEMİZİ ALIP BİZE 1,5 KİLOMETRE İLERİDEKİ CAMİYE TAŞIMAMIZI SÖYLEDİ"

Yaşananları anlatan cenaze sahibi vatandaş: "Cenazeye gidecektik, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Ben büyükşehir belediyesinin buraya kepçe ya da traktör göndermesini, yolu açmasını, yardımcı olmalarını söyledim. Arkadaşlar yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler, 153'ü aramamı söylediler. Sultangazi Belediyesi bize yardımcı oldu. Şu an cenazemiz Sultangazi Belediyesi aracında, bu yolun bir an önce açılıp cenazemizi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne ya da herhangi bir camiye ulaştırmamızı istiyorum" dedi.