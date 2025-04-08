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Vahim iddia! BUDO'da kabus dolu anlar yaşandı

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait deniz otobüsünde önceki akşam kabus dolu anlar yaşandı. Motoru arızalanan feribottaki yolcular 3 metrelik dalgaların arasında büyük korku yaşadı. Fenalaşanların da olduğu yolcular arasında gözyaşlarını tutmayanlar da oldu. Yolcular, arızalı feribotun sefere çıkarıldığını iddia etti.

Akşam Gazetesi 8 Nisan 2025 Salı 09:35 - Güncelleme:
Vahim iddia! BUDO'da kabus dolu anlar yaşandı
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Bursa Deniz Otobüsleri'ne (BUDO) ait Yıldırım Beyazıt adlı deniz otobüsünde önceki akşam kabus dolu anlar yaşandı. Eminönü'nden Mudanya'ya gitmek için hareket eden deniz otobüsünün motorlarından biri arızalandı.

3 METRELİK DALGALARIN ARASINDA BÜYÜK KORKU

İddiaya göre tek motorla yoluna devam eden feribotun makine dairesinde yangın çıktı. Yangına müdahale eden gemi personeli, alevleri kontrol altına aldı. Ancak gemiyi duman kapladı. 3 metrelik dalgaların arasında sarsılan feribottaki yolcular büyük korku yaşadı; fenalaşanlar oldu.

TEK MOTORLA DÖNDÜLER

Deniz otobüsü olumsuz hava koşullarında tek motorla Mudanya İskelesi'ne ulaştı. Bursa Deniz Polisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yolcuları tahliye etti. Dumandan etkilenen bir gemi görevlisi ve dört vatandaş, ambulanslarla hastaneye sevk edildi. CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Olayla ilgili detaylı teknik inceleme başlatılmıştır" denildi.

Görüntülerde, panikleyen yolcuların can yeleklerini giydiği, bazılarının ise çığlık attığı duyuldu.

TAMİR ETMEDEN YOLA ÇIKARDILAR

Feribottaki panik anları telefon kameralarına yansıdı. Bir yolcunun, "Bu gemi daha önce de arızalıydı yine arızalı. Tamir edilmemiş tekrardan bizi yola çıkarmışlar" dediği anlaşıldı.

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