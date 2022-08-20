Vahşet! 20 günlük bebeğini döverek öldürdü

Mucur ilçesi Solaklı Mahallesinde ikamet eden ve internet üzerinden tanıştıkları öğrenilen D.A. ve Z.A., çiftinin kısa süre önce dünyaya gelen ikinci çocukları, iddiaya göre, M.A.'yı annesi Z.A. dövmeye başladı. Evde yaşanan çığlık sesleri üzerine komşuları giderek yaşanan vahşeti gördü. Polis ekiplerine haber verilmesi sonrası D.A. ve eşi Z.A. gözaltına alındı. Z.A., ilçe emniyet müdürlüğünde verdiği ifade de suçunu itiraf etti. Solaklı Mahallesinde yaşanan olay sonrası ev sahibi H.K., geç geç saatlerde çığlık sesleri duyduklarını ve bebeğin ölümüne üzüldüklerini söyledi.