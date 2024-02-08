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Vahşet! Cezaevinden izinli çıktı, eski karısını katletti

Burdur'un Çavdır ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, eski karısını av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak öldürdü.

AA8 Şubat 2024 Perşembe 13:00 - Güncelleme:
Vahşet! Cezaevinden izinli çıktı, eski karısını katletti
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Şüpheli T.Y. (45), 14 Ocak 2023'te boşandıkları eski eşi Özlem Şımarık'ın (28) Çavdır-Antalya kara yolundaki kaldığı otel odasına geldi.

Aralarındaki tartışmanın ardından T.Y, av tüfeğiyle eski karısına av tüfeğiyle ateş açtı. Daha sonra Şımarık'ı bıçaklayan T.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine otele 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Çavdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Hayatını kaybeden Özlem Şımarık'ın 2 çocuk annesi olduğu, T.Y'nin ise "kasten yaralama suçundan" bulunduğu cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

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