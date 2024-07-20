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Vahşet kötü koku yayılınca ortaya çıktı! Çuvala koyup bahçeye bırakmış

Adıyaman'da, 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Esma B. kocası Kemal B. tarafından boğularak öldürüldü. Cani koca, eşinin cansız bedenini torbaya koyarak bahçeye attı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 08:12 - Güncelleme:
Vahşet kötü koku yayılınca ortaya çıktı! Çuvala koyup bahçeye bırakmış
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Adıyaman'da karısını boğarak öldüren kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta yaşayan Kemal B, henüz bilinmeyen nedenle karısı Esma B'yi (41) boğarak öldürdükten sonra, cesedini çuvala koyup binanın bahçesine bıraktı.

Kötü koku yayılması üzerine çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bahçede bulunan kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Kemal B'yi gözaltına aldı.

Çiftin 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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