Güncel

Vahşet ötesi! Mahkeme salonu buz kesti

Edirne'de 15 yaşındaki katil, 16 yaşındaki eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahkeme başkanının, 'Kasap değilsin, nasıl 30 saniyede 30 bıçak darbesi attın?' sorusuna, 'Gözüm karardı' diyerek cevap verdi.

İHA4 Eylül 2025 Perşembe 15:17
Edirne'de 16 yaşındaki eski sevgilisini 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlıya mahkeme başkanının, "Sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

5 Nisan 2025'te Edirne'nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni'yi 30 bıçak darbesiyle öldüren, berber 15 yaşındaki zanlı E.A'nın geçtiğimiz haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada verdiği ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Mahkeme başkanı tutuklu yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini kaç dakikada gerçekleştirdiğini sordu. Sanık E.A' da "30 saniye sürdü" cevabını verdi. Mahkeme başkanı tekrar soruyu yenileyerek, "30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?" sorusunu sorunca zanlı, "Gözüm karardı hatırlamıyorum" diyerek savunma yaptı.

"NASIL VURDUN 30 SANİYEDE 30 BIÇAK DARBESİNİ"

Öldürülen Gülden Coni'nin avukatının sorularının ardından mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha sordu. Başkanın, "Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini sen kasap da değilsin berbersin diyorlar" sorusu üzerine zanlı bir kez daha "Gözüm karardı" diyerek cevap verdi.

Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde görülecek.

