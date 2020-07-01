DHA 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:28 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 15:28

Olay, saat 06.30 sıralarında Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde meydana geldi. Konya'da oturan Gülsüm Y., birkaç gün önce evi terk edip Trabzon'a gitti. Umut Y. eşi hakkında kayıp ihbarında bulundu. Telefonla ulaştığı eşinin Trabzon’a gittiğini öğrenen Umut Y., bu kente gitti. Eşi Gülsüm Y. ile buluşan Umut Y., birlikte otomobille Konya'ya dönmek için yola çıktı. Otomobilde çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Umut Y., eşini tabanca ile başından vurarak öldürdü.

Olayın ardından Umut Y., Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek teslim oldu. Umut Y., Trabzon'da sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişinin yanına kaçtığını söylediği eşiyle arabada tartıştıklarını belirtti. Eşinin tartışma sırasında torpidodan aldığı tabanca ile intihar etmek istediğini belirten Umut Y. silahı elinden alıp onu başından vurarak öldürdüğünü ifade etti.

Gülsüm Y.’nin cansız bedeni, Cumhuriyet Savcılığı’nın incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobilde yapılan incelemede ise 7.65 milimetre çapında kurusıkıdan bozma tabanca ve Gülsüm Y.’nin ölümüne neden olan merminin kovanı ele geçirildi.

Umut Y.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.