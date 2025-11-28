İSTANBUL 21°C / 12°C
  Vahşette sır perdesi aralandı! ''Olay sırasında evlerindeydim''
Güncel

Vahşette sır perdesi aralandı! ''Olay sırasında evlerindeydim''

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sır perdesi aralandı. Olayı çözmesi için kurulan özel ekip, evde yaptığı inceleme ve cenazelerin ayrı ayrı yerlerde toprağa verilmesinden yola çıkarak, Mehmet Kaya'nın ailesini katlettikten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı. Gözaltına alınan komşu olay sırasında orada olduğunu öne sürerek dehşeti anlattı.

HABER MERKEZİ28 Kasım 2025 Cuma 07:55 - Güncelleme:
Vahşette sır perdesi aralandı! ''Olay sırasında evlerindeydim''
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Mehmet (37) ve Berna Kaya (33) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5) evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundukları katliamın sır perdesi aralandı.

Olayı çözmesi için kurulan özel ekip, evde yaptığı inceleme ve cenazelerin ayrı ayrı yerlerde toprağa verilmesinden yola çıkarak, Mehmet Kaya'nın ailesini katlettikten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

El svapları alınan baba Mehmet Kaya'nın parmaklarında barut izine rastlandı.

Delilleri değerlendiren özel ekip, şüpheler üzerinde yoğunlaşan, komşuları Mirhan Can'ı gözaltına aldı.

Mirhan Can, "Olay sırasında da evlerindeydim. Mehmet Kaya, başka bir kızla olan ilişkisi nedeniyle eşiyle tartıştı. Ardından eşini vurdu. Sonra kızını öldürdü. Bana dönerek, 'Bunları kimseye söyleme, yoksa seni de öldürürüm' diye tehditler savurdu. Sonra da intihar etti" dediği öğrenildi.

Sır katliamda kritik gelişme

Mardin'deki aile vahşetinde yeni detay

