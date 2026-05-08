Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ataberk S. de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu. Şüpheli İlyas Umut D. ile Ataberk S., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemede suçlamaları ilk olarak kabul etmeyen şüpheliler daha sonrasında suçu birbirleri üzerine attı.

ŞÜPHELİLERİN İFADELERİNDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Şüphelilerin ifadelerinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kübra Yapıcı, İlyas Umut D. ve Ataberk S.'nin daha öncesinde 1 hafta aynı evde yaşadıkları, bu esnada Yapıcı'nın banka hesaplarında bloke olduğundan dolayı işleri için şüphelilerin hesaplarını kullandığı öğrenildi. Bu süre zarfında Yapıcı'nın hesabına yüklü miktarda para transferinin olduğunu fark eden şüpheliler daha sonrasında ise Yapıcı'yı öldürmek için uzun süre plan yaptı. Olay günü ise Yapıcı ile buluşan ve Bucak ilçesine gelen şüphelilerden ilk olarak İlyas Umut D., Yapıcı'yı öldürmek için tabanca ile ateş açtı.

Bu sırada silahın tutukluk yapması üzerine Ataberk S. ateş ederek Yapıcı'yı öldürdü. Yapıcı'nın cesedinin 2 metrelik kazdıkları çukura gömen şüpheliler daha sonrasında cesedin ilerleyen günlerde kokabileceğini düşünerek üzerine beton döktü. Suç aleti silahı ise Bucak ilçesinden bulunan bir eczaneden aldıkları amonyak ile temizleyen şüpheliler daha sonrasında Ağlasun ilçesine gömdü. 1 gün sonrasın tekrardan olay yerine gelen şüpheliler bu sefer de cesedi çıkarak yaktı, parçaları ise Korkuteli Barajı'na attı.

YAPICI'NIN BANKA HESABINDAKİ PARALARI ALMAK İÇİN UĞRAŞTILAR

Yapıcı'nın telefonunu açmaya çalışan şüpheliler başarısız olunca İstanbul'a giderek burada tanıdıkları bir telefoncunun yardımı ile uzun süre telefonun kilidini açmaya çalıştı. Telefonu uzun uğraşlar sonucu açan şüpheliler bu sefer de mobil bankacılık hesabının şifresini bilmedikleri için hesaba erişim sağlayamadı. Daha sonrasında da ise şüphelilerden İlyas Umut D., kan donduran cinayeti Antalya'da evinin yakında bulunan polis karakoluna giderek itiraf etti.

KORKUTELİ BARAJI'NDA BULUNAN CESEDİN KÜBRA YAPICI'YA AİT OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Şüpheli İ.U.D'nin ifadesi üzerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve polis ekiplerince dün Korkuteli Barajı'nda yürütülen aramalarda barajın Dereköy Mahallesi kısmında Yapıcı'nın (30) cesedine ait olduğu değerlendirilen parçalara ulaşılarak örnek alınmıştı.

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede örnekler ile Yapıcı'nın anne ve babasından alınan DNA örneklerinin eşleştiği, cesedin maktul Kübra Yapıcı'ya ait olduğu tespit edildi.