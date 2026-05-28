  • Vahşi cinayette kan donduran detay! Yaşlı teyzesini döverek katletti
Güncel

Vahşi cinayette kan donduran detay! Yaşlı teyzesini döverek katletti

Bursa'da 23 Mayıs gecesi teyzesini darp ederek öldüren şüpheli, cinayet masası ekiplerinin 3 gün süren kamera incelemeleri sonucunda yakalandı. Cinayetin ardından olay yerinden hiçbir şey olmamış gibi ayrıldığı belirlenen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

IHA28 Mayıs 2026 Perşembe 10:36
Olay, 23 Mayıs günü saat 03.15 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli E.A. (37), annesi Ç.A. (61) ve kız arkadaşı F.Ş. (46) ile teyzesi C.T. (58)'in evine gitti. Bir süre sonra E.A. ile teyze C.T.'nin arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya döndü.

DARP EDEREK ÖLDÜRMÜŞ

Yaşanan kavga sonrası E.A., teyzesi C.T.'yi darp etti. Yaşlı kadın, darp sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bunun üzerine E.A., hiçbir şey olmamış gibi evden ayrıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşanan olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri düğmeye bastı. Olayın yaşandığı ev ve çevresindeki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü alarak çemberi daraltan dedektifler, 3 günlük güvenlik kamera görüntüleri izlemesi sonucu şüphelinin E.A. olduğunu tespit etti.

Ayrıca, olay anında E.A.'nın yanında annesi Ç.A. ve kız arkadaşı F.Ş.'nin de olduğu tespit edildi. E.A., Ç.A. ve F.Ş., yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının kız arkadaşı F.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, anne Ç.A. ev hapsi aldı. Zanlı E.A. ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

