Vahşi şekilde katledilmişti: Atlas'ın ailesi ifade verdi

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

ATLAS ÇAĞLAYAN'IN AİLESİ TEHDİT MESAJLARIYLA İLGİLİ İFADE VERDİ

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, kendilerine gönderilen tehdit mesajları sonrası Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca acılı aile, ifade işlemlerinin ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştü. Aile, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.