İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ocak 2026 Pazartesi / 8 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3813
  • EURO
    51,4655
  • ALTIN
    7102.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vahşi şekilde katledilmişti: Atlas'ın ailesi ifade verdi
Güncel

Vahşi şekilde katledilmişti: Atlas'ın ailesi ifade verdi

İstanbul Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın anne ve babası, ‘tehdit' içerikli mesajlara ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek ‘müşteki' sıfatıyla ifade verdi.

IHA26 Ocak 2026 Pazartesi 14:43 - Güncelleme:
Vahşi şekilde katledilmişti: Atlas'ın ailesi ifade verdi
ABONE OL

Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında meydana gelen olayda iki grup arasında bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş, bıçaklı kavgada E.Ç. (15), sustalı olarak tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı (17) yaralamıştı.

ATLAS ÇAĞLAYAN'IN AİLESİ TEHDİT MESAJLARIYLA İLGİLİ İFADE VERDİ

Ağır yaralanan Atlas hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, E.Ç. suç aleti bıçak ile yakalanarak gözaltına almıştı. E.Ç. ardından tutuklanarak çocuk kapalı cezaevine gönderilmişti.

ANNE VE BABA ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Ünlü ile babası Cüneyt Çağlayan, kendilerine gönderilen tehdit mesajları sonrası Bakırköy Adalet Sarayı'na gelerek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunda 'müşteki' sıfatıyla ifade verdi. Ayrıca acılı aile, ifade işlemlerinin ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman ile görüştü. Aile, görüşmenin ardından adliyeden ayrıldı.

  • İstanbul Güngören
  • Atlas Çağlayan
  • Başsavcılık
  • ifade verme
  • müşteki
  • saldırı
  • soruşturma
  • tehditler.

ÖNERİLEN VİDEO

Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.