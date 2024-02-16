Vahşice katledilen kedi için adalet yürüyüşü!

Geçen ay da İzmir'in Çiğli ilçesinde mama verilerek zehirlenen 13 köpek için yürüyüş düzenleyen hayvanseverlerler, bu kez İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan bir sitede 'Eros' isimli kedinin tekmelenerek vahşice öldürülmesine tepki göstermek için bir araya geldi.

'Sessiz kullara nasıl kıydınız', 'Onlar evrenin en günahsızlarıydı' yazılı pankartlar taşıyarak cadde boyunca yürüyen hayvanseverlere, sokakta bulunan köpekler de yanlarında yürüyerek eşlik etti.

"EROS İÇİN ADALET"

'Eros için adalet', 'Katiller içeri, hayvanlar dışarı' sloganlarıyla yürüyen hayvanseverler adına Avukat Bilge Berk, açıklamada bulundu.



Yürüyüşün sonunda açıklamada bulunan Avukat Bilge Berk, "Geçtiğimiz ay Çiğli'de vicdansızca zehirlenen 13 köpeğimizin sesi olmak için hayvanseverlerle bir araya geldik.

HAPİS CEZASI İSTEDİLER

Bugün de İstanbul'da bir sitenin asansöründe 6 dakika boyunca işkenceyle öldüren Eros'un sesi olmak için buradayız. Zavallı Eros'u öldüren İbrahim Keloğlan'a hapis cezası istiyoruz.



Sokaktaki canlarımıza yapılan şiddete karşı daha ağır cezalar istiyoruz. İndirimsiz ve ertelemesiz hapis cezası istiyoruz" dedi.