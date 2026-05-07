  Vahşice öldürülüp cesedi yakılmıştı! Kübra Yapıcı cinayetinde yeni gelişme
Burdur'da silahla vurularak öldürüldükten sonra önce toprağa gömülen, ardından yakılan Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümünün Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulunduğu bildirildi.

IHA7 Mayıs 2026 Perşembe 14:03 - Güncelleme:
Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı için ekipler tarafından yapılan çalışmalarda cansız bedeni dün gece yakılmış halde bulunmuştu.

İncelemede Yapıcı'nın silahla vurularak öldürüldükten sonra gömüldüğü, ardından gömüldüğü yerden çıkarılıp cesedinin yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umut D. olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla şüpheli Ataberk S. de ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Ormanda öldürdüler, cesedi yaktılar

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı başlatılan soruşturmada İlyas Umut D.'nin cesedin bir kısmının Korkuteli Barajı'na atıldığını itiraf etmesi üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Akşam saatlerine kadar süren aramadan sonuç çıkmazken, çalışmalar sabah da devam etti. Yapılan çalışmalar neticesinde Kübra Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu.

Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna götürülen Yapıcı'nın cesedinin parçalarının daha sonra Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

