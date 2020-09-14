Vaka sayıları yükseliyor! 'Hastalığın bulaşma hızında bir yavaşlama yok'

14 Eylül 2020 Pazartesi 19:38 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 20:18

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 112 bin 563 test yapıldı, 1716 kişide Covid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 63 hasta vefat etti, 1225 kişi iyileşti. Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 260 bin 58'e çıktı.

Toplam test sayısı 8 milyon 632 bin 123, vaka sayısı 292 bin 878, vefat sayısı 7 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1oldu.

Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. BİRLİKte TEDBİRlere uyalım. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Hastalığın bulaşma hızında tespit edilmiş bir yavaşlama yok. Bugün hastalığa yakalanan 1.716 yeni hastamız var. Kayıplarımızın sayısı 60’tan fazla. Tek tek mücadele edemeyiz ama birlikte galip gelebiliriz. Birlikte tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.