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Koronavirüste vaka tanımı değişti: Sağlık Bakanlığı'ndan 'öksürük' kararı

Uzmanlar koronavirüs tanısından ateş ölçümlerinin belirleyeceği olmayacağını, öksürük ve nefes darlığının daha belirgin semptom olduğunu belirtiyor. Sağlık Bakanlığı da vaka tanımı değiştirerek, bundan sonra ayakta başvuran hastalar için sadece öksürüğü olana da koronavirüs testi yapılmasına karar verdi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 09:46 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 09:46
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Küresel bir salgına dönüşen koronavirüs ile ilgili mücadele tüm hızıyla devam ederken, hastalığın tanı ve tedavi süreçleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşanabiliyor.

Bilindiği üzere, Çin'de ortaya çıktıktan sonra koronavirüs tanısındaki en temel semptom ateş idi ancak son dönemde asemptomatik vakalar bir yana ciddi enfeksiyonlarda bile ateşin olmadığı görüldü.

Son bilimsel çalışmalara göre, ateş sınırı 37.3'ün üzerinde tanımlandığında vakaların hepsinde ateş olduğu görüldü ancak 38'in üzerinde alındığı zaman yoğun bakıma giden hastalarda ateş cevabının olmadığı ortaya konuldu.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a değerlendirmelerde bulunan Doç.Dr. Fatih Çiftçi, Sağlık Bakanlığının sadece öksürük şikayeti olan hastalara test uygulanması kararını hatırlatarak, "Her ateşli hastayı koronavirüslü olarak değerlendiremeyiz. Ateş belki semptomlar bütününün bir parçası olabilir. Semptomlar yüzdeliğinde öksürük ve nefes darlığının oranı artık daha yüksek." diye konuştu.

HASTALARDA ATEŞ OLMAYABİLİR

Özellikle yaşlı insanların bağışıklık sistemlerinin zayıf olduğunu belirten Çiftçi, "Bu hastalarda koronavirüs olmasına rağmen ateş olmayabilir. Onlarda öksürük, boğaz ağrısı ve yorgunluk belirtileri öne çıkıyor" dedi.

TOMOGRAFİ KONUSUNDA AVANTAJLIYIZ

Öksürüğü olan hastalar için tomografi kullanıldığını belirten Çiftçi, "Tomografi konusunda ülke olarak avantajlı konumdayız. Hiç beklemeden, ölçüm ve değerlendirmeler yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

ASEMPTOMATİK VAKALAR ARTIYOR

Türkiye'de semptom göstermeyen koronavirüs vakalarının sayısının az olmadığına dikkat çeken Çiftçi, "Enfekte olanların yüzde 81'i ileri bir şikayet olmadan geliyor. Tanı konuları zaten Sağlık Bakanlığı tarafından belirleniyor. Kesin semptom tanımları değişip, güncellenebiliyor" vurgusunu yaptı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ÖKSÜRÜK KARARI

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan 'ayakta başvuran hastalar için olası koronavirüs vaka sorgulama klavuzunda' vaka tanımı değişti. Bundan sonra ayakta başvuran hastalar için artık sadece öksürüğü olana da koronavirüs testi yapılacak.

(yenisafak.com)

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