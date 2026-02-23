İSTANBUL 10°C / 6°C
Güncel

''Vakalar artıyor'' iddialarına cevap... İstanbul Valiliği'nden kuduz açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' şeklindeki haber, yayın ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

23 Şubat 2026 Pazartesi 00:46
''Vakalar artıyor'' iddialarına cevap... İstanbul Valiliği'nden kuduz açıklaması
Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında "İstanbul'da kuduz vakalarında patlama" şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Kentte yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul'da son kuduz vakası 2007 yılında görülmüştür. Bu tarihten beri, şehrimizde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmamıştır. 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123 bin 538 kuduz aşısı uygulanmış olup, bu uygulamaların tamamı tedbir amacıyla yapılan aşılarıdır. Tedbir aşılamalarının bir kısmı sahipsiz sokak hayvanı saldırı sonucu, bir kısmı ise sahipli hayvanların tırmalama, salya bulaşması ve benzeri sebeplerle oluşan durumlarda uygulanmıştır."

