İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4061
  • EURO
    53,3996
  • ALTIN
    6854.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vakaya giden ambulans kazaya karıştı: Üç yaralı
Güncel

Vakaya giden ambulans kazaya karıştı: Üç yaralı

Gaziantep'te vakaya giden ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken kaldırımda yürüyen bir yayanın araçların altında kalmaktan son anda kurtulması dikkat çekti.

IHA12 Mayıs 2026 Salı 09:39 - Güncelleme:
Vakaya giden ambulans kazaya karıştı: Üç yaralı
ABONE OL


Kaza, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Binevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vakaya giden ve plakası ile sürücüsü öğrenilemeyen ambulans, kontrolü kaybolduktan sonra önündeki araca çarptı. Kaza sonrası ambulans ile çarptığı araç savrularak park halindeki 2 araca daha çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada hafif yaralanan aralarından sağlık çalışanlarının da bulunduğu 3 kişiye müdahale etti.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN YAYANIN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Vakaya giden ambulansın da karıştığı zincirleme trafik kazası anları çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla hareket eden ambulansın, önünde seyir halinde olan ve ani manevra yapan otomobile çarpması ve sonrasına her iki aracın savrulma anları yer aldı. Görüntüde kaldırımda yürüyen bir yayanın araçların altında kalmaktan son anda kurtulma anları ise dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İçkisini içip hırsızlık yaptı! Rahat tavırları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.