Sporseverleri Karadeniz'in eşsiz manzarası eşliğinde buluşturan VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, bu yıl da büyük bir ilgi görüyor. 2 bin 628 sporcunun katılımıyla start alacak maraton, her seviyeden koşucuyu bir araya getirerek sporun birleştirici gücünü ortaya koyacak.

UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞATACAK

VakıfBank'ın ana sponsorluğunda gerçekleşen etkinlik, Trabzon'un tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı sunarken, katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Dereceye giren katılımcılara toplamda 1.171.000 TL ödül verilecek.

DÖRT KATEGORİDE DÜZENLENİYOR

Trabzon'un geleneksel spor etkinliklerinden olan VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 23 Şubat'ta 4 farklı parkuru ile sporseverleri bir araya getirecek. Yarı maraton (21K), 10K, halk koşusu ve çocuk koşusu olmak üzere 4 ayrı kategoride düzenlenen organizasyon, her seviyeden katılımcıya hitap ediyor. Profesyonel atletlerden amatör sporculara, her yaştan koşu sever Trabzon'un eşsiz manzarası eşliğinde parkurları tamamlamak için buluşacak.

TRABZON TURİZMİNE KATKI

VakıfBank 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini de içine alan rotalarla, bir spor organizasyonu olmanın ötesinde, Trabzon'un spor turizmine de önemli katkılar sağlayacak.

KOŞUCULAR SİMGE NOKTALARDAN GEÇECEK

Koşucular, Trabzon'un simge noktalarından geçen parkurlarda en iyi derecelerini elde etmek için mücadele ederken, izleyiciler de coşkulu bir atmosferde bu heyecana ortak olacak. Sporun yaygınlaşmasını destekleyen etkinlik, hem yarışmacılar hem de tüm sporseverler için unutulmaz anlar yaşayacak.

ÖDÜLLER

21K genel klasmanda birinciye 50.000 TL, ikinciye 40.000 TL, üçüncüye 30.000 TL, dördüncüye 20.000 TL, beşinciye 10.000 TL

21K yaş kategorisinde birinciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 2.000 TL

21K Türk sporcularda birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL, dördüncüye 7.000 TL, beşinciye 5.000 TL

10K genel klasmanda birinciye 30.000 TL, ikinciye 20.000 TL, üçüncüye 15.000 TL, dördüncüye 10.000 TL, beşinciye 6.000 TL

10K yaş kategorisinde birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye 1.500 TL

Halk koşusunda ise birinciye 25.000 TL, ikinciye 20.000 TL ve üçüncüye 15.000 TL, dördüncüye 8.000 TL, beşinciye 6.000 TL ve altıncıya 3.000 TL, yedinciye 3.000 TL, sekizinciye 3.000 TL, dokuzuncuya 3.000 TL ve onuncuya 3.000 TL olarak dağıtılacak.