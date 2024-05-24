Vakıflar Genel Müdürlüğü 125 bin gıda kolisini Gazze'ye ulaştırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünce içinde çocuklara özel yiyeceklerin de bulunduğu 125 bin gıda kolisinin Gazze'ye ulaştırıldığını bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Gazze'ye yardımların sürdüğünü belirtti.

"Gazze'deki kardeşlerimizin yanındayız ve her zaman yanında olacağız." ifadesini paylaşan Ersoy, şunları kaydetti:

"Bölgeye, çocuklara özel yiyeceklerin de bulunduğu 125 bin gıda kolisini ulaştırdık. Filistin halkının yanında olmaya, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara iyilik seferberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz."