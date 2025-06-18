Vakıflar Genel Müdürlüğü 54 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, ecdat yadigârı vakıf kültürünü yaşatmaya devam ediyor. İstanbul'da çocuklar için sünnet şöleni düzenlendi. Türkiye'nin otomobil TOGG, klasik araçlar ve motosikletlerden sünnet konvoyu oluşturuldu.

SULTAN 2. BEYAZIT'IN VAKFİYESİNDE YER ALIYOR

Fatih Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan 2. Beyazıt'ın vakfiyesinde yer alan "Çocukların sünnet ettirilmesi" şartı asrılardır devam ettiriliyor.

AYASOFYA-İ KEBİR CAMİ-İ ŞERİFİ'NDE DUA

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü 54 çocuk için sünnet şöleni düzenlendi. Program, Taksim Meydanı'ndan hareket eden sünnet konvoyu ile başladı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde edilen dualar manevi atmosferi zirveye taşıdı.

VALİ GÜL DE KATILDI

Çocukların sünnet duasına İstanbul Valisi Davut Gül de katıldı. Şölen, Göktürk'teki etkinlik alanında devam etti. Ailelerin ve çocukların katıldığı programda çeşitli ikramlar sunuldu, eğlenceli aktivitelerle çocukların mutluluğu paylaşıldı.