27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:19 - Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 09:19

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açılışını yaptığı 3. Ahmet Çeşmesi’nin; İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restore edildiği bildirildi.

İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün; çeşmenin restorasyonu için yaklaşık 650 bin TL harcadığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSKİ'nin, 3. Ahmet Çeşmesi'nin sadece suyunu bağladığı öğrenildi.

VAKIFLARIN RESTORE ETTİĞİ ÇEŞME SANKİ İBB'NİN YAPTIRILMIŞ GİBİ SUNULDU

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur olarak çalışırken 3. Ahmet Çeşmesi'nin restore edilmesine vesile olduğu öğrenildi.

Mahir Polat'ın, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı olduktan sonra İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nin İBB tarafından yapıldığına yönelik bilgi vermesinin etik olmadığı ifade ediliyor.

3. AHMET ÇEŞMESİ VE RESTARASYONU VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILDI

İstanbul'daki çeşmelerin mülkiyetinin belediyelere ait olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çok az çeşmenin bulunduğu öğrenildi. 3. Ahmet Çeşmesi ve restarasyonun Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı bildirildi.

Mahir Polat'ın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde memur iken 2018 yılında gerçekleşen restarosyonu yönettiği öğrenildi.

3. AHMED ÇEŞMESI'NIN KISA TARİHÇESİ

3. Ahmed Çeşmesi; İstanbul İli, Fatih (Eski Eminönü) İlçesi, Cankurtaran Mahallesi 60 ada, 1 parsel üzerinde bulunuyor.

Topkapı Sarayı'nın giriş kapısı ile Ayasofya arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'nın önerisiyle, Perayton isimli bir Bizans çeşmesinin yerine meydan çeşmesi olarak 1728 yılında Kayserili Mehmed Emin Ağa'nın mimarbaşılığı döneminde Sultan III. Ahmed tarafından Bizans çeşmesi yerine yaptırıldı.

ONARIM KAPSAMINDA YAPILAN UYGULAMALAR

3. Ahmet Çeşmesi; İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2018 yılında restore edildi, çeşmenin restorasyonu için yaklaşık 650 bin TL harcandı. İstanbul 1. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün, restorasyonda yaptığı işlemler şöyle:

1. Kurşun kaplamanın yenilenmesi,

2. Kurşun kaplama altındaki tahtaların çürüyen kısımlarının değiştirilmesi ve su izolasyon uygulaması yapılması,

3. Çatı karkasının güçlendirilmesi,

4. Mermer ve taş yüzeylerde zamanla oluşmuş kir tabakalarının temizliklerinin yapılması

5. Pencere parmaklıklarının yüzeylerindeki boya ve oksit tabakasının temizliklerinin yapılarak koruyucu sürülmesi,

6. Ahşap pencerelerinin temizliklerinin yapılarak yeniden cilalanması,

7. Tablalı giriş kapılarının onarım ve temizliklerinin yapılarak gomalak cila ile cilalanması,

8. Kubbe alemlerinin temizlik ve tamiratlarının yapılarak yeniden altın varak kaplama yapılması,

9. Çeşme iç sebilinin beden duvarlarının boyanması,

10. Çeşme iç sebil etrafındaki ahşap tavanın yenilenerek boya uygulamalarının yapılması,

11. Çeşme etrafındaki demir korkulukların boyanması,

12. Mevcut muslukların temizliklerinin yapılması,

13. Temiz su ve atık su bağlantılarına ilişkin projelerin hazırlanması ve ilgili kurul onaylarının alınması

İSKİ, TEMİZ VE ATIK SU BAĞLANTISINI SAĞLADI

İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün; 8 Ocak 2020 tarih ve 7251 sayılı kararı ile 3. Ahmet Çeşmesi'ne temiz ve atık su bağlantılarına ilişkin projelerin uygun görüldüğü karar verildi.

3. AHMET ÇEŞMESİ'NİN MÜLKİYETİ VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE

Çeşmelerin mülkiyetlerinin 1900'lü yıllarda kanunla belediyelere geçtiği, aralarında 3. Ahmet Çeşmesi gibi bazı çeşmelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde kaldığı öğrenildi.

İstanbul'da restore edilmemiş ve belediye mülkiyetinde olan yüzlerce çeşmenin olduğu ifade edildi. Restorasyona ihtiyacı olan birçok çeşmenin mülkiyetinin belediyelerin sorumluluğunda olduğu ifade edildi.