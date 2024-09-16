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Vali Çiçek'ten tarihi tabyada inceleme

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, atla çıktığı Ramazan Tabyası'nda incelemede bulundu.

AA16 Eylül 2024 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
Vali Çiçek'ten tarihi tabyada inceleme
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Osmanlı-Rus savaşında savunma amaçlı kullanılan tarihi tabyaya atla çıkan Çiçek'e, bu ziyaretinde kentteki rahvan atçılar da eşlik etti.

Burada incelemede bulunan Çiçek, tabyanın alt kısmında yer alan ay yıldız görseli ile "önce vatan" yazısının solan alanlarında bir süre boyama çalışması yaptı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Ramazan Tabyası'nın kentin sembollerinden olduğunu söyledi.

Tabyanın kent merkezindeki Aziziye Kışlası ile aynı tarihte inşa edildiğini ve kentin tarihi ile turizmi açısından önemli olduğunu ifade eden Çiçek, "Bu alana atlarla geldik. Tabya alanını inceledik. Burası Ardahan'a hakim bir noktada bulunuyor. Ayrıca bu bölgede yağmur ve kar nedeniyle solan ay yıldız yazılarında da boyama yaptık. Bize önayak olan, destek verenlere teşekkür ediyorum. Ay yıldız görselinin yakışır bir görüntüde olmasını istiyoruz." dedi.

Vali Çiçek'e incelemelerinde, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, AK Parti İl Başkanı Ersin Yılmaz, MHP İl Başkanı Turgay Mert, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede ve rahvan atçılar eşlik etti.

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