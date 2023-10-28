Vali Gül: Cumhuriyet'in 100. yılını idrak etmenin gururunu yaşıyoruz

"Cumhuriyet'imiz 100 Yaşında" başlıklı kutlama mesajında Vali Gül, Cumhuriyet'in 100. yılını idrak etmenin sevinç ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Gül, bu büyük günün "Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır." diyen Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde yürütülen ve bir milletin destansı mücadelesi olan Milli Mücadele'nin büyük Cumhuriyet ile taçlandırıldığı gün olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim 1923 tarihinde ilan ettiği Cumhuriyet'in Türk ulusuna bırakılmış en büyük miras olduğunu vurgulayan Gül, Cumhuriyet'in her türlü imkansızlık ve zorluğa karşı destansı bir mücadelenin eseri, ortak bir varoluş ve yaşama kararlılığının adı olduğunu kaydetti.

Bu destanın "Ya istiklal ya izmihlal" diyen bir milletin vatan, bayrak, hürriyet ve onur için neleri göze alabileceğinin en açık ispatı olduğuna dikkati çeken Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz, hürriyeti, ülkesi ve bayrağına asla gölge düşürmeyeceğini, asla boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bir asır önce yakılan istiklal meşalesi hiç sönmemiş, sonsuza kadar da sönmeyecektir. Bugün bizler, Türkiye Yüzyılı'nın şafağında, kahraman ecdadımızdan aldığımız güç ve inançla Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecanı ve onurunu yaşıyoruz.



Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'imizi kuran tüm kahramanlarımızı, bu toprakları bizlere vatan kılanları rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız için şehit düşen, gazi olan bütün vatan evlatlarını şükranla yad ediyorum. Bütün hemşehrilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın millet, yaşasın Cumhuriyet!"

