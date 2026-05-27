Vali Gül Darülaceze sakinleriyle kahvaltıda buluştu: Cumhurbaşkanımızın üzerine titrediği bir kuruluş

Şişli'deki Darülaceze Başkanlığına gelen Vali Gül'ü, Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam ile görevliler karşıladı.

Kahvaltı programının ardından konuşan Vali Gül, Darülaceze'nin 130 yıllık geçmişiyle kendi misyonuna uygun dünyada parmakla gösterilecek çalışmalar yaptığını, her bayram Darülaceze'de sakinlerle bir araya geldiklerini söyledi.

Üç neslin bir arada olduğu bayram geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Gül, "Başta Elmas Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Darülaceze 130 yıldır olduğu gibi bu dönemde de devletimizin ve milletimizin göz bebeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine titrediği, dertleriyle dertlendiği, himaye ettiği, sahiplendiği bir kuruluş." dedi.

Gül, Arnavutköy'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde yapılan Darülaceze'ye ait kampüsün de dünya ölçeğinde kendi standartlarıyla kıyaslandığında ilk 5'e girecek bir tesis olduğunu dile getirdi.

Bu tesisin devletin şefkatli yüzünü, yumuşak elini gösterdiğini kaydeden Gül, "130 yıldır sadece devletimizin imkanlarıyla bu günlere kadar gelmedik. Hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin katkıları var. Hepimizin bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Darülaceze Başkanı Elmas Esra Ceceli İslam da Kurban Bayramı'nın sadece bir ibadetin ifası olmadığını, yakınlaşmanın, bölüşmenin, kırgınlıkları unutup bir araya gelmenin adı olduğunu söyledi.

İslam, 100 yılı aşkın bir süredir şefkatin ve merhametin kalesi olan Darülaceze'nin her bayram sabahı milletin kalbinin attığı ilk yer olduğunu belirtti.

Darülaceze'nin sadece taştan ve duvardan ibaret bir mekan olmadığını kaydeden İslam, Darülaceze'nin köklü medeniyetin, insana verdiği değerin, büyüklere duyulan minnetin, küçüklere gösterilen şefkatin yaşayan ve nefes alan en güzel anıtı olduğunu ifade etti.

Darülaceze gönüllü annesi Havva Gürak ise bayramın en güzel halinin Darülaceze'de yaşandığını, nine, dede ve torunun aynı sofrada buluştuğunu, kurumun dünyada eşi benzeri olmayan sosyal hizmet kurumu olduğunu anlattı.

Programa, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de katıldı.

