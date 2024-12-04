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  • Vali Gül, denizde kaybolan iki kardeşi arama çalışmalarını yerinde inceledi
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Vali Gül, denizde kaybolan iki kardeşi arama çalışmalarını yerinde inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Beşiktaş'ta denizde kaybolan Ayşe Can ve Velat Can kardeşler için yürütülen arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 16:14 - Güncelleme:
Vali Gül, denizde kaybolan iki kardeşi arama çalışmalarını yerinde inceledi
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Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde kaybolan iki kardeşi bulmak için başlatılan çalışmalar, 11. gününde devam ediyor.

Vali Gül, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Gül, iki kardeşin arama çalışmalarını takip eden yakınlarıyla da bir araya geldi.

Gül, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, iki kardeşin denize düşerek kaybolmasının ardından AFAD'ın koordinesinde, sahil güvenlik başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruşlarının katılımıyla aramaların devam ettiğini söyledi.

İstanbul Boğazı'nın genişliği, büyüklüğü ve akıntının fazla olması nedeniyle iki kardeşin şimdiye kadar bulunamadığını dile getiren Gül, "Arama çalışmaları devam edecek. Kullanabileceğimiz bütün enstrümanları kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ailenin tabii bekleyişi devam ediyor. Zor bir durum. İnşallah bizler çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu süreci olabildiğince hızlı sonlandırmış oluruz. Allah sabır versin." diye konuştu.

Gül, bir gazetecinin, "Bölgeye bir önlem alınacak mı?" sorusunu, "Bununla ilgili Büyükşehir Belediyemize yazımızı yazacağız. Onlar o açıdan bir bakacaklar." diye yanıtladı.

- OLAY

Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile onu kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a giden kardeşlerin, 25 Kasım'da aynı ülkeye dönmek için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesinde otelde kaldığı tespit edilmişti.

  • İstanbul Valisi Davut Gül
  • Beşiktaş
  • Arama çalışmaları

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