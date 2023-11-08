İstanbul Valiliğinin "Türkiye Öğrenci Meclisleri Türkiye Yüzyılı Ormanı" projesi kapsamında yangınlardan etkilenen ormanlık alanlarda ağaçlandırma çalışmasının ilk etkinliği Beykoz'da yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yeşillendirme çalışmasına ilişkin detayları 24 TV'ye aktardı.

VALİ GÜL DETAYLARI 24 TV'YE ANLATTI

Proje kapsamında düzenlenen etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, İstanbul Orman Bölge Müdürü Celal Pir, bazı öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Gül, 24 TV'ye yaptığı konuşmada, "Efendim Poyrazköydeyiz. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz başta olmak üzere öğretmenlerimiz, belediye, kolluk kuvvetimiz, muhtarlarımız ve vatandaşlarımız birlikte fidan dikiyoruz. İstanbul'da toplamda 45 hektarlık alanda maalesef yangın meydana geldi. Yıl içinde yanan ormanların yerine fidan dikilecek bu ay içerisinde. İstanbul'da 2023 yılı içerisinde yanıp da ağaçlandırılmamış yer kalmamış olacak. Biz bunu İstanbul Öğrenci Meclisleriyle birlikte yapıyoruz. Nedir öğrenci meclisleri; her sınıfta bir kız bir erkek öğrenciden oluşan, yaklaşık İstanbul genelinde 250 öğrenci ve bunlara rehberlik eden 110 bin öğretmenden oluşan bir yapıdır. " dedi.

11 KASIM 2023 MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ

11 Kasım 2023 Milli Ağaçlandırma Günü hakkında konuşan Vali Gül, "11 Kasım'da 39 ilçemizin tamamında orman dikilecek. Alanlar ayarlandı ve yapılacak. Bugün burada da gördünüz aslında Türkiye Yüzyılı ile orman oluşturduk. Dolayısıyla tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın İstanbul'daki ilk ormanını çocuklarımızla birlikte dikmiş olduk." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Yüzyılı"nın ilk ormanını öğrencilerle beraber İstanbul'da oluşturacaklarını dile getiren Gül, "Orman Teşkilatımız yanan ormanları her sene içinde olağanüstü bir aksilik olmadığı müddetçe tamamlıyor. Tamamlama dikimleri yapıyor. Onu tekrardan millete ve devlete kazandırmış oluyor. Bu gördüğümüz alan, İstanbul'daki yanan ormanların yaklaşık yüzde 45'i, diğer kısmını da yıl içinde ağaçlandıracağız." diye konuştu.

İstanbul'da öğrenci meclislerini kurduklarını aktaran Vali Gül, Milli Eğitim Müdürlüğünün bütün okullarındaki her sınıfta iki temsilcisi olduğunu anlattı.

Gül, yaklaşık 250 bin öğrencinin doğa ve ağaç sevgisi olmak üzere sosyal, kültürel, çevresel bütün faaliyetlerin içerisinde yer alacağını bildirdi.

34 BİN 500 FİDAN DİKİLDİ

Pandemi döneminin sağlığın her şey olduğunu gösterdiğine dikkati çeken Gül, bir maskenin, bahçenin ve nefesin ne kadar kıymetli olduğunu yaşayıp gördüklerini kaydetti.

Vali Gül, "Yaklaşık dörtte üçü ormanlarla kaplı Beykoz gibi ilçelerimizi muhafaza etmemiz, orman varlığımızı arttırmamız, buna sahip çıkmamız hepimizin birinci görevi." şeklinde konuştu.

İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin katıldığı ağaçlandırma çalışmasında 21,6 hektarlık alana 34 bin 500 fidan dikildi.

