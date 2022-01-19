İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2022 Çarşamba / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
Güncel

Vali Gül duyurdu: Ulaşım sağlanmaya başladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, kar nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda ulaşımın kontrollü şekilde başladığını bildirdi.

AA19 Ocak 2022 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 18:41
ABONE OL

Vali Gül, AA muhabirine, otoyol boyunca karların temizlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Gül, "TAG Otoyolu'nda ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor. Bölgede arkadaşlarımızın kar temizliği de devam ediyor. İnşallah kısa zamanda tüm karı kaldırıp güvenli sürüş imkanı sağlayacağız." dedi.

Vali Gül, bölgede yer yer tipinin etkili olduğunu vurgulayarak, "Tipi nedeniyle otoyol boyunca da tedbirler sürüyor. Devletin tüm organlarıyla yoldaki tedbirlerimizi sürdürüyoruz. Yola çıkma noktasında vatandaşlarımızın duyarlı davranışlarını sürdürmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Davut Gül
  • Tarsus-Adana-Gaziantep
  • otoyol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.