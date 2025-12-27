İSTANBUL 6°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2025 Cumartesi / 8 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9259
  • EURO
    50,6303
  • ALTIN
    6250.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vali Gül, Esenyurt'taki feci kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
Güncel

Vali Gül, Esenyurt'taki feci kazada yaralananları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

AA27 Aralık 2025 Cumartesi 22:05 - Güncelleme:
Vali Gül, Esenyurt'taki feci kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
ABONE OL

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumuna ilişkin doktorlardan bilgi alan Vali Gül, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini de iletti." ifadeleri kullanıldı.

Vali Gül'e ziyaretinde, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşlik ettiği açıklamada aktarıldı.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda seyir halindeki servis midibüsü, yol kenarındaki alana devrilmişti.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre yağıştan dolayı boş araziye devrilen midibüsteki 4 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü ağır 7 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

  • davut gül
  • istanbul valisi
  • esenyurt kaza

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.